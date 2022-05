La giovane conduttrice Noemi David è protagonista delle reti Rai grazie alla co-conduzione della trasmissione televisiva Italian Green.

Giovane piena di talento e di energia, Noemi David comincia ad avvicinarsi al mondo della televisione ancora adolescente e grazie alla sua bravura e alla sua dedizione inizia ben presto la sua attività nel ruolo di presentatrice, intervistatrice e conduttrice, entrando a far parte di diverse trasmissioni, tra cui nel 2022 il programma in onda su Rai 2 Italian Green. Scopriamo qualcosa in più in merito al suo brillante percorso professionale e anche riguardo la sua vita privata.

Biografia e carriera di Noemi David

Noemi nasce nella città portuale di Messina, nella Sicilia nord orientale nel 2000, non si conosce la data esatta. Dopo aver frequentato il liceo Emilio Ainis di Messina continua gli studi presso l’Università Mercatorum di Messina. Fin dai tempi del liceo Noemi entra a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione, grazie alla partecipazione in qualità di presentatrice e intervistatrice a diversi programmi, tra cui anche il Fotogramma d’oro Film Festival. Dal 2020 è uno dei volti della grande community per studenti in Italia, Skuola.net.

Nel 2022 conduce assieme a Marco Martinelli, Mario Acampa e Riccardo Cresci il programma in onda su Rai 2 dal titolo Ci vuole un fiore- Italian Green, trasmissione televisiva che racconta le eccellenze italiane in diversi settori che rappresentano un modello di attenzione verso il green, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, la sostenibilità e la transizione ecologica.

Noemi David: la vita privata

Anche se originaria della città di Messina, la giovane conduttrice sembra viva nella capitale d’Italia, Roma. Non sembrano essere noti al grande pubblico i dettagli della sua vita privata e della sua situazione sentimentale. Ignoto anche l’ammontare dei suoi guadagni economici.

3 curiosità su Noemi David

Noemi è molto attiva sulla sua pagina Instagram.

Tra i personaggi che ha intervistato c’è anche Carlo Conti.

Ha fatto parte della community di Start2Impact.

