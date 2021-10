Conosciamo da vicino chi è Nicole Randelli: la ballerina italiana che nel 2021 è approdata nel cast di “Ballando con le stelle”.

Si chiama Nicole Randelli, è una ballerina italiana e giovanissima specializzata in danze latino americane. Il suo nome nel 2021 ha acquisito popolarità dopo l’annuncio ufficiale del suo ingresso nel cast di “Ballando con le stelle“. Nel celebre programma condotto da Milly Carlucci in onda in prima serata su Rai 1 Nicole si è presentata al pubblico del piccolo schermo fra gli insegnati della nuova stagione tv ma forse in molti non sanno che proprio la ballerina in precedenza, si era presentata ai casting di un altro celebre programma tv.

Era il 2017 quando Nicole provava ad entrare nella classe di Amici di Maria De Filippi ma purtroppo non riuscì a proseguire quel percorso. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei: età, origini, vita privata e curiosità.

Nicole Randelli, biografia

Sulla biografia di Nicole Randelli al momento non abbiamo molte informazioni sappiamo soltanto che è nata nel 1998, in Liguria ed è appassionata di ballo fin da quando era bambina. Si è specializzata in danze latino americane ed è stata anche Miss Cinema Liguria nel 2018 partecipando anche alle selezioni di Miss Italia.

Nicole Randelli, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata della bella Nicole da quanto emerge dal suo profilo su Instagram la ballerina sembra felicemente impegnata con un ragazzo di nome Davide ma su di lui al momento facciamo fatica a saperne di più. La coppia sembra essere legata da tempo ed anche molto amante dei viaggi.

Nicole Randelli, 3 curiosità

-Nicole ama gli animali ed aveva un cane di piccola taglia a cui era legatissima di nome Coco;

-A Ballando con le stelle 2021 è arrivata dopo l’abbandono di Raimondo Todaro e Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi (entrambe in dolce attesa).

-Per le vacanze la ballerina predilige i posti di mare.