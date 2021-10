Conosciamo da vicino Marco Tocchini: ecco chi è il ballerino professionista nel cast di “Ballando con le Stelle”.

Si chiama Marco Tocchini è italiano ed è un ballerino professionista che è approdato nel cast di “Ballando con le Stelle” nel 2021. Da questo momento in poi il suo nome ha acquisito maggiore popolarità e si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo nelle vesti di maestro nella nuova stagione tv del celebre programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1.

In realtà però, questo professionista alle sue spalle poteva vantare già dei riconoscimenti importanti nel mondo della danza, scopriamo insieme di quali si tratta ed anche molto altro ancora su di lui e sulla sua vita privata: ecco chi è veramente Marco Tocchini.

Chi è Marco Tocchini

Sulla biografia di Marco Tocchini al momento si fa davvero fatica a saperne di più. Non è infatti nota la sua data di nascita né il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni sul suo percorso scolastico né tantomeno sulla sua formazione artistica ma sappiamo soltanto che il maestro di Ballando con le stelle si è classificato per ben due volte finalista world championship, campione italiano 10 dance e finalista italiano ballroom championship.

Marco Tocchini, vita privata

Anche la vita privata del giovane ballerino sembra essere un vero mistero. Non sappiamo infatti se dal punto di vista sentimentale Marco Tocchini, sia, o meno, legato a qualcuno ed anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram ci sembra essere piuttosto riservato su questo aspetto.

Marco Tocchini, 4 curiosità

-Marco Tocchini ha alcuni tatuaggi visibili sul corpo.

-Una delle sue più grandi passioni è viaggiare.

-Ama gli animali e possiede anche un gatto.

-E’ entrato nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci al posto di Raimondo Todaro.