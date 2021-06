Scopriamo il ritratto di Nicole Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi e nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi: tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla vita privata!

Si chiama Nicole Berlusconi ed è una delle figlie di Paolo Berlusconi, ma cosa si sa della sua biografia? Vi raccontiamo tutto quello che è emerso sulla sua storia, dalle origini alla vita privata, passando per alcune piccole curiosità che riguardano il suo mondo, dentro e oltre i riflettori del gossip che, alla luce della notorietà della sua famiglia d’origine, si posano spesso su di lei e sul suo percorso…

Chi è Nicole Berlusconi e dove vive?

Nicole Berlusconi è la figlia di Paolo Berlusconi, nata dalle nozze del fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi con la seconda moglie Antonia Rosa Costanzo. Dal matrimonio dei genitori, poi naufragato, è nato anche il fratello Davide Luigi Berlusconi, primogenito più grande di lei di 7 anni…

Classe 1989, Nicole Berlusconi è un’attivista (non sappiamo dove vive esattamente) da sempre impegnata per proteggere gli animali vittime di violenze e si occupa di una importante associazione no profit, Progetto Islander, rivolta alla tutela dei cavalli e degli equidi con percorsi di riabilitazione psicofisica per quelli provenienti da sequestri per reati di maltrattamento.

La vita privata di Nicole Berlusconi

Nicole Berlusconi ha 3 fratelli, figli avuti dal padre Paolo Berlusconi durante i suoi due matrimoni. Dal primo, con Mariella Bocciardo, sono nate Alessia (nel 1971) e Luna Roberta (nel 1975); dal secondo, con Antonia Rosa Costanzo, sono nati Davide Luigi Berlusconi (nel 1982) e, appunto, Nicole.

Nicole Berlusconi è legatissima alla sua famiglia e al padre, a cui ha rivolto una bella dedica sul suo profilo Instagram, incorniciata da una splendida foto a due. Per quanto riguarda la vita privata sul fronte sentimentale, è emerso che Nicole Berlusconi ha avviato una storia d’amore con un addestratore di cavalli di origine spagnola, Santi Serra Camps, ma non ci sono molte altre informazioni sulla sua relazione con il compagno.

Nicole Berlusconi: altre 2 cose da sapere…

– Il suo nome completo è Nicole Rose Berlusconi.

– Su Instagram condivide scatti che ricalcano la sua immensa passione per gli animali e i cavalli in particolare.