Conosciamo meglio la politica e avvocatessa italiana, Debora Serracchiani: biografia, carriera e vita privata.

Una carriera in politica e una professione avviata di avvocatessa, stiamo parlando di Debora Serracchiani ex parlamentare europea ed ex Presidente del Friuli-Venezia Giulia. Dal 2019 è anche vicepresidente del Partito Democratico e dal 2021 è capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Cerchiamo allora di conoscerla più da vicino: biografia, vita privata e curiosità, alla scoperta di Debora Serracchiani.

Debora Serracchiani, biografia

Debora Serracchiani è nata a Roma il 10 novembre del 1970 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Suo padre ha lavorato prima come operaio e poi come impiegato di Alitalia. Lei ha conseguito il diploma presso l’istituto tecnico commerciale e successivamente si è laureata in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma.

Dopo la laurea Debora Serracchiani si è trasferita nella città di Udine esercitando la professione di avvocato e specializzandosi in diritto del lavoro.

Debora Serracchiani, la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’avvocatessa italiana sappiamo che alle spalle ha un matrimonio finito con l’ex marito, Riccardo Chiappa e con il quale la politica era convolata a nozze dopo una lunga convivenza. La coppia non ha avuto figli.

Al momento però, la Serracchiani continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera sentimentale e non sappiamo se sia o meno, impegnata. La politica inoltre, ha anche un profilo attivo su Instagram dove condivide molto della sua attività in politica.

Debora Serracchiani, 5 curiosità

-Si è laureata con 110 e lode e con una tesi di diritto commerciale.

-Ama gli animali e possiede due cani di razza piccola.

– Nel 2009 ha scritto un libro in collaborazione con Tommaso Cerno dal titolo, Il coraggio che manca. A un cittadino deluso dalla politica.

-Al suo matrimonio alla classica lista nozze ha scelto di devolvere i doni in beneficenza a due case di accoglienza.

– La Serracchiani in passato ha anche collaborato con i quotidiani online il Post e Il Fatto Quotidiano.