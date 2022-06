All’anagrafe Nicola Radogna, si è fatto conoscere in rete con il nomignolo di Nick. Celebrità social che vanta più di un milione di fan su TikTok e tantissimi altri tra Youtube e Instagram, il giovane originario di Casamassima ha fatto della sua passione per i video un vero e proprio mestiere.

Classe 1996, Nick Radogna è nato a Luglio in provincia di Bari. I dettagli sulla sua infanzia a Casamassima sono poco noti, ma il giovane creatore di contenuti social si è fatto conoscere ben presto su Youtube per i video divertenti che hanno immediatamente coinvolto numerosi coetanei.

La carriera da youtuber del barese, infatti, è iniziata quando il canale non era ancora gettonatissimo. Era il 2016 e Nick si divertiva a caricare video in maniera del tutto ludica, senza poter immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

Conseguito il diploma in ragioneria, si è iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ma ha interrotto gli studi per il lavoro sul web.

Dopo anni di gavetta e grande lavoro sui contenuti da pubblicare, Radogna ha raggiunto ben un milione di iscritti su Youtube e quasi un milione e mezzo di follower su TikTok.

Amatissimo sui social, Nick Radogna ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Non si conosce, dunque, la sua situazione sentimentale.

Non si sa, inoltre, dove viva il tiktoker che, per alcuni mesi, ha rivelato di essersi trasferito a Los Angeles affittando una villa proprio vicino alla scritta “Hollywood”.

Secondo alcune cifre stimate da Repubblica, i guadagni di Nick Radogna si aggirerebbero intorno ai 900 dollari per video, con una media giornaliera di 31 dollari.

Viste le cifre, quindi, lo youtuber ha ammesso di essersi dedicato solo ed esclusivamente a questo lavoro tralasciando gli studi.

– Tifa per la squadra dell’Inter

– Il suo cartone animato preferito è DragonBall

– L’agenzia che lo gestisce è DiviMove

– Sogna di lavorare nel campo radiofonico e pubblicitario

– Nel 2020 ha pubblicato anche un libro dal titolo “In giro per il mondo con il più figo degli sfigati” in cui racconta gli attacchi subiti dai bulli durante l’adolescenza

