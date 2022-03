Nick Luciani è la famosa voce dei Cugini di Campagna. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Nick Luciani è, dal 1994, la voce della storica band i Cugini di Campagna. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e la sua vita privata.

Nick Luciani: la biografia e la carriera

Originario di Rocca Priora (comune di Roma dove è nato il 2 giugno 1970 sotto il segno zodiacale dei Gemelli) Nick Luciani è conosciuto come il cantante dei Cugini di Campagna. Si è avvicinato al mondo della musica grazie ai genitori e, quando aveva solamente 6 anni, ha partecipato al concorso Romagna Mia. Grazie al suo talento canoro ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e, nel 1986, ha fondato la sua prima band. Nel 1992 ha conosciuto Ivano Michetti, membro fondatore dei Cugini di Campagna, che gli ha proposto di diventare il cantante della band.

Nel 2014, dopo anni di straordinario successo, Nick Luciani si è preso una pausa dal gruppo per alcune controversie con lo stesso Ivano Michetti. In seguito i due si sono chiariti e hanno continuato a lavorare insieme. Durante il periodo in cui si è allontanato dalla carriera musicale ha confessato di aver lavorato come muratore, piastrellista e giardiniere. Nel 2015 ha pubblicato un album solista intitolato Ricomincio da me.

Nick Luciani: la vita privata

L’artista è convolato a nozze nel 1999 con Vanessa Perna, anche lei cantante, con cui ha avuto una figlia, Karen. Le nozze sono state celebrate nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, mentre il ricevimento (a cui hanno partecipato ben 230 invitati) si è tenuto a Grottaferrata.Il cantante abita a Roma con la sua famiglia e in passato ha confessato di aver vissuto alcuni problemi economici.

“Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta… Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa“, ha rivelato a Chi.

Nick Luciani: chi è la moglie Vanessa Perna

Originaria di Roma (non è dato sapere con esattezza quando sia nata) Vanessa Perna è la moglie di Nick Luciani ed è anche lei una cantante. Non sono note molte informazioni sulla sua carriera, quel che è certo è che la donna abiti a Roma con suo marito e sua figlia, Karen.

Nick Luciani: le curiosità

– Sa suonare keytar e tastiere.

– Il suo nome di battesimo è Nicolino.

– Ha ammesso di condurre uno stile di vita sano e di non bere alcol (per non danneggiare le sue corde vocali).

– È nato lo stesso anno in cui si sono formati i Cugini di Campagna.

