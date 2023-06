Nesli, conosciuto anche per essere il fratello di Fabri Fibra, è riuscito a conquistare il suo pubblico quando è passato dal rap al pop.

All’anagrafe il suo nome è Francesco Tarducci, segni particolari? È il fratello minore di Fabri Fibra. Stiamo parlando di Nesli, questo il suo nome d’arte, cantante marchigiano amatissimo dal pubblico. Da Andrà tutto bene a La fine passando per Buona fortuna amore: sono tanti i brani – cantati da Nesli – che hanno segnato alcune delle tappe più importanti di tutto noi. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Nesli: biografia e carriera

Classe 1980, Nesli è originario di Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche, dov’è nato il 29 dicembre sotto il segno del Capricorno. Fin da piccolo, Francesco, ha sempre avuto la passione per la musica che ha coltivato insieme al fratello Fabrizio, da tutti conosciuto come Fabri Fibra. Ha pure una sorella, estranea al mondo della musica, mentre i genitori sono Ivaldo Tarducci (scomparso nel giugno del 2023) e Roberta Candelari.

All’inizio della sua carriera musicale, inoltre, ha deciso di imitare il fratello in tutto e per tutto, anche nello stile rap fino a quando non ha trovato una sua dimensione anche a livello autorale.

La prima soddisfazione in questo campo, inoltre, è giunta quando ha preso parte al brano dal titolo Da me dei Sottotono. Il primo album, invece, è giunto solo nel 2003 – che si intitola Ego – seguito l’anno successivo dal secondo album, Home.

La svolta musicale di Nesli, inoltre, è avvenuta nel 2012 quando ha deciso di lasciare definitivamente il mondo del rap per dedicarsi al pop. In questa nuova chiava, Francesco, viene anche riscoperto da un pubblico molto più vasto ed eterogeneo che decide di premiarlo. Nel 2015 ha preso parte alla 65esima edizione del Festival di Sanremo dove ha portato il brano Buona fortuna amore.

Nel 2017 ha preso parte a Celebrity MasterChef arrivando fino in finale.

La vita privata di Nesli

Non sappiamo se Nesli abbia una fidanzata ma a giudicare da alcune dichiarazioni rilasciate nel 2015, prima della partecipazione a Sanremo, nella sua vita c’è stato spazio per l’amore ma non è finita bene.

“Sono single e lo rivendico: mai più nella vita l’idea di una fidanzata o una convivenza. Quando parlo di amore lo faccio perché io sono molto emotivo, essere attraversato dalle cose è qualcosa che mi è rimasto sin da quando ero bambino, è proprio una questione di esseri umani. Per me l’amore è un motore, non riesco neanche a nasconderlo, mi si legge in faccia”, aveva detto ad Oggi.

La lite col fratello

Nesli non ha contatti e rapporti con il fratello Fabri Fibra ormai dal 2006. “Ho cominciato anche io, stando a contatto con lui. Prendiamo treni, suoniamo nei locali. Torna e ci chiama l’Universal, siamo in due. E qualcosa inizia a non andare. Per loro ero un accessorio, l’eterno secondo. Eppure, se non fosse stato per me, Fabri Fibra starebbe ancora a montare i tappi alle penne in Inghilterra. Sono stato io a creare gli album Ego e Home. Io a inventarmi il suono di Mr. Simpatia. I suoi primi successi”.

“Mi rinnega, mi ripaga a indifferenza, come fossi il suo peggior nemico. È un ingrato, saremmo potuti essere una bellissima storia italiana”.

Le curiosità su Nesli

-A Vanity Fair ha raccontato dell’incidente con una pistola che lo ha visto coinvolto quando era giovanissimo: “Avevo 16 anni, ero un teppistello, e un giorno in scooter con dei miei amici mi sono ritrovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il posto era la campagna di provincia, intorno a Senigallia. Il momento era avere una Calibro 22 in mano e non saperla maneggiare. Esplode un colpo. Prende in pieno un mio amico. La pallottola diventa una biglia, il suo corpo un flipper: da sotto l’ascella va al torace, passa in una costola, buca un polmone e il rene, s’infila nella vescica. Quel ragazzo rischia di morire, sta un mese e mezzo in ospedale, si salva. Finisco sotto processo, nessuna conseguenza, era stato un incidente”.

-Presente sui social su Instagram

-Sui guadagni di Nesli non abbiamo alcuna informazione.

Doe abita Nesli?

Quando può torna a Senigallia ma è Milano la città in cui ha scelto di vivere.

