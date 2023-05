Con un passato nel mondo dello spettacolo, scopriamo qualcosa in più su Nadia Cocconcelli, la moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri.

Legata al cantante dei Ricchi e Poveri dal 1982, anno in cui sono convolati a nozze, Nadia Cocconcelli ed Angelo Sotgiu rappresentano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. L’incontro tra loro è avvenuto grazie a Pippo Baudo, in un periodo in cui lui iniziava a conoscere il grande successo e lei muoveva i primi passi sul piccolo schermo. Proviamo a scoprire qualcosa in più sulla Cocconcelli.

La biografia e la carriera di Nadia Cocconcelli

Sulla città di provenienza, la data e l’anno di nascita di Nadia Cocconcelli non si hanno informazioni precise. Appassionata di danza e televisione, ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo insieme alla sorella gemella, Antonella, con cui partecipò allo show Foto di gruppo.

Pippo Baudo, tuttavia, le ha cambiato la vita quando l’ha scelta per lo spettacolo itinerante Teatro Music Hall come ballerina e cantante. In quell’occasione, conobbe anche l’uomo che ha poi sposato: Angelo Sotgiu.

Dopo il matrimonio con il cantante dei Ricchi e Poveri, si sono perse le tracce della Cocconcelli in tv. Molto riservata, ha scelto di rimanere lontana dalle luci dei riflettori.

La vita privata di Nadia Cocconcelli

Ha sposato nel 1982 Angelo Sotgiu, componente dei Ricchi e Poveri. La coppia ha avuto due figli: Elena e Daniele.

Chi è il marito di Nadia Cocconcelli, Angelo Sotgiu

Classe 1946, originario della Sardegna, Angelo Sotgiu è vissuto in Liguria insieme alla famiglia di origine. Componente dei Ricchi e Poveri dal 1968, ha raggiunto grandissimi successi con singoli che sono rimasti nella storia della musica italiana. Dopo la morte di Franco Gatti, lui e Angela Brambati hanno smesso di esibirsi.

Dove vive Nadia Cocconcelli

Non si hanno informazioni di alcun tipo su dove viva Nadia Cocconcelli.

Quanto guadagna Nadia Cocconcelli

Le informazioni sui guadagni di Nadia Cocconcelli sono inesistenti.

3 curiosità su Nadia Cocconcelli

– Le sue apparizioni pubbliche sono state pochissime

– Nel 2023 ha festeggiato 40 anni di matrimonio

– Non ha un profilo Instagram

