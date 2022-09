L’attrice gallese Morfydd Clark è Galadriel nella serie de Il Signore degli Anelli, chiamato gli Anelli del Potere: tutto su di lei.

L’attrice gallese Morfydd Clark è diventata un nome familiare grazie al ruolo della regina degli elfi Galadriel in “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere”, serie di Amazon Prime Video. Un’occasione unica per lei che grazie a questo progetto, è diventata conosciuta in tutto il mondo. Ma cosa sappiamo di lei? Vediamo subito qualche informazione sulla sua vita.

Morfydd Clark, la biografia

Morfydd Clark è nata in Svezia, il 17 marzo 1989, del segno dei Pesci. Il papà era di Glasgow mentre la mamma gallese. Ha vissuto a Penarth, in Galles, quando lei aveva solo due anni. Ha studiato in una scuola di lingua gallese da quando aveva sette anni.

La giovane attrice, infatti, parla correntemente inglese e gallese , tanto che alle feste si diverte a recitare l’alfabeto gallese a chi non conosce la lingua.

La carriera di Morfydd Clark

Nonostante in Italia non sia tra gli attori più conosciuti, Morfydd Clark ha iniziato da piccola a recitare. Giù a 13 anni ha ottenuto il ruolo della signora Dai Bred Two in Under Milk Wood di Dylan Thomas.

Dopo aver lasciato la scuola a 16 anni, ha vinto un posto al National Youth Theatre of Wales, poi ha continuato la sua formazione al Drama Centre London. Durante il suo ultimo anno lì, Morfydd ha assunto il ruolo principale nell’opera teatrale di Saunders Lewis Blodeuwedd al Theatr Genedlaethol Cymru.

Questo lei lo ha definito come il ruolo dei suoi sogni, ma forse prima di ottenere la parte di Galadriel.

Ha recitato anche in diversi teatri, acclamata e facendosi strada in quel mondo, soprattutto interpretando protagoniste nelle opere di Shakespeare.

Al cinema ha interpretato Frederica Vernon in Love & Friendship di Whit Stillman e ha avuto ruoli in His Dark Materials, Eternal Beauty e The Personal History of David Copperfield .

Il ruolo decisivo di Morfydd è arrivato nel 2019 quando ha recitato nel thriller psicologico Saint Maud, dove interpreta l’omonima Maud, un’infermiera sgangherata che diventa ossessionata da un ex ballerino affidato alle sue cure.

Saint Maud ha ricevuto enormi consensi dalla critica del settore e la performance agghiacciante di Morfydd le è valsa due nomination ai BAFTA: una come migliore attrice nel 2020 e il Rising Star Award 2021.

Nel 2020 viene scritturata per diventare Galadriel ne Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere, un ruolo che oggi la sta portando al successo planetario.

La vita privata

Morfydd Clark è single e non ci sono informazioni nemmeno sulle sue relazioni passate. Sembra concentrata sulla sua carriera poiché tiene anche la sua vita personale lontana dai media.

Quanto guadagna l’attrice

Morfydd Clark è un’attrice molto famosa. Sicuramente guadagna molto, perché è piuttosto popolare e lavora sodo nell’industria cinematografica. Si prevede che il suo patrimonio netto sia di circa 2 milioni di dollari l’anno.

4 curiosità su Morfydd Clark

-Essere bilingue (inglese e gallese) ha sicuramente avuto i suoi vantaggi per Morfydd quando si tratta del suo lavoro. Poiché l’elfico di Tolkien era basato sul gallese, è stata infatti in grado di aiutare i suoi co-protagonisti della serie Amazon Prime con la pronuncia del dialetto.

-Morfydd ricorda vividamente dov’era quando ha saputo di essere stata scelta per interpretare Galadriel in Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. Infatti, era seduta in una stanza d’albergo, a farsi i capelli e il trucco.

-La chiamata che ha cambiato la vita è arrivata pochi istanti prima che apparisse al Toronto Film Festival 2019 per la prima di The Personal History of David Copperfield .

-Morfydd era così sopraffatta che finì per svenire sul palco.

