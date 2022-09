Alla scoperta di Moreno Porcu: conosciamo da vicino uno dei ballerini professioni nel cast di “Ballando con le stelle”.

Moreno Porcu è uno dei maestri del celebre talent show, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci. Il suo ingresso nel cast della trasmissione avviene nel 2022 ed è lo stesso Moreno a rendere la notizia ufficiale attraverso i suoi canali social. Proviamo allora a conoscere da vicino questo talento nostrano: da dove viene, quanti anni ha, quali sono le tappe più importanti del suo percorso artistico ma anche tante curiosità su di lui. Alla scoperta di Moreno Porcu.

Moreno Porcu: biografia e carriera

Classe 1988 e originario della provincia di Cagliari, Moreno Porcu festeggia il compleanno il 15 novembre ed appartiene al segno zodiacale dello Scorpione. Come ballerino ha iniziato molto presto a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza e la sua carriera è cominciata nel 2003 conquistatosi ben due titoli nazionali come campione italiano di danza latino-americana.

Moreno Porcu, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata e sentimentale del ballerino e maestro sardo al momento abbiamo pochissime informazioni. Anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram non riusciamo a capire se sia legato a qualcuno ma al momento ci sembrerebbe essere single.

Moreno Porcu, 6 curiosità

-Ha diversi tatuaggi visibili sul corpo.

-Ha una sorella di nome Giorgia a cui è legatissimo e con la quale condivide anche lo stesso tatuaggio.

-Moreno Porcu ha lavorato in passato anche come istruttore di zumba, danza, fitness e anche come animatore.

-Il ballerino ama sia il mare che la montagna.

-Pratica regolarmente sport.

-Per il suo ingresso nel cast di Ballando con le stelle ha cosi affermato: “Metterò anima e corpo in un progetto speciale che mi vedrà danzare con il cuore ogni singolo passo”.

