Conosciamo da vicino Roly Maden: tutto quello che c’è da sapere sul ballerino cubano nel cast di “Ballando con le stelle”.

Fin da piccolo ha mostrato una grande dote e un’innata passione per il mondo della danza, si è formato nelle migliori scuole cubane e nel 2022 ha deciso di sfoggiare tutto il suo talento sulla pista di uno dei talent show più amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando del maestro e coreografo, Roly Maden entrato a far parte del cast dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle il celebre programma condotto da Milly Carlucci. Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui, sulla sua biografia, la sua vita privata e tante, tante curiosità.

Roly Maden, biografia

Roly Maden nasce il primo marzo del 1971 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Cresce in un piccolo quartiere dell’Havana e inizia molto presto a studiare danza. La sua carriera decolla giovanissima e a soli sedici anni Roly arriva in Italia lavorando con una compagnia di ballo e in varie tournée di spettacoli fino a quando decide di rimanere nel nostro Paese.

Roly Maden, biografia, vita privata ( e dove vive)

Che cosa sappiamo sulla vita privata del maestro e coreografo cubano? Oggi Roly Maden vive ed insegna in Italia e più precisamente nella regione del Veneto. Si dedica all’insegnamento della salsa cubana, mambo, afro rumba e chachachà. Ha anche fondato la sua scuola “Roly Maden Style” ed è uno dei maestri più richiesti per stage e spettacoli, sia in Italia che all’estero.

Per quanto riguarda invece l’aspetto sentimentale, al momento non abbiamo alcuna informazione che lo riguardi. Non è infatti noto se il professionista della salsa cubana sia legato a qualcuno ed anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram non riusciamo a saperne di più.

Roly Maden, 6 curiosità

-Il ballerino di Ballando con le stelle ha diversi tatuaggi visibili sul suo corpo.

-In passato ha lavorato per un periodo di tempo anche con Natalia Estrada.

-Per un periodo di tempo ha vissuto anche sul lago di Garda.

-Ha un rapporto davvero speciale con sua madre.

-Appena dodicenne ha vinto un primo premio come miglior ballerino.

-In passato ha lavorato come ballerino nelle trasmissioni tv: La sai l’ultima e Notte sotto le stelle.

