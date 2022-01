Batterista, percussionista e compositore di grande talento, Michele Villetti è apparso anche tra le colonne del gossip per una presunta relazione con Diana Del Bufalo. Scopriamo di più sulla sua storia…

Michele Villetti è un affermato artista che vanta una solida carriera nel mondo della musica. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalla biografia alle curiosità che si nascondono nel suo percorso, passando per la vita privata in cui emerge un rumor (senza conferme) sulla presunta storia d’amore con l’attrice Diana Del Bufalo.

Chi è Michele Villetti e dove vive?

Michele Villetti è un affermato musicista originario di Viterbo (non è chiaro se viva nella stessa città), batterista e percussionista, oltre che compositore di talento con una carriera effervescente che vanta percorsi di rilievo tra l’Italia e l’estero. I suoi album da solista, tra cui Masileyo, hanno incassato il plauso di stelle come Ennio Morricone e Steve Hackett dei Genesis, e di lui sappiamo che è anche un produttore.

Vanta numerose collaborazioni internazionali con una pluriennale esperienza fatta di formazione, concerti e live performance in giro per il mondo. Michele Villetti è anche un insegnante di percussioni jazz, pop rock e fusion, con un importante bagaglio di competenze in composizione, musica da film, percussioni, batteria, musica d’insieme ed elettronica, arrangiamento digitale e storia della musica, come si legge nella bio pubblicata sul suo sito web…

La vita privata di Michele Villetti

Non si conosce praticamente nulla della vita privata di Michele Villetti, se non i gossip esplosi intorno alla sua presunta storia d’amore con Diana Del Bufalo. A ricalcarne il contorno, tra i vari siti web, anche Fanpage che, in un articolo del luglio 2021, lo ha indicato come presunto fidanzato dell’attrice (dopo la relazione di quest’ultima con Paolo Ruffini e la parentesi con Edoardo Tavassi. Ad alimentare i gossip, alcune Instagram Stories che li avrebbero ritratti insieme durante una vacanza in Toscana…

Altre 3 cose che non sai su Michele Villetti…

– Amante degli animali, secondo quanto riferito da Lifegate avrebbe vissuto in compagnia di quattro volpi per mesi, riuscendo a salvarle dai cacciatori tra i boschi della Tuscia. Un’esperienza tradotta in musica in uno dei suoi album.

– Scrive di sé su Facebook: “Da bambino, quando mi chiedevano se avessi una fidanzata, io rispondevo sempre di sì, dicendo che era la luna. Credo che continuerò a dirlo, tant’è la sua immensa bellezza“.

– Su Instagram ha condiviso tanti contenuti relativi alla sua storia tra musica e natura…

