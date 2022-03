Sapete chi è esattamente la protagonista del famoso programma in onda su Real Time? Ecco tutto quello che nessuno vi ha detto su Mercy Odueyungbo!

Mercy Odueyungbo è la specialista protagonista della serie Dr Mercy: la dottoressa della pelle, in onda in Italia su Real Time sulla scia del successo di altri format dedicati alla medicina e alla cura delle situazioni più gravi e particolari. Scopriamo la sua storia, dalla biografia alle curiosità!

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Mercy Odueyungbo e dove vive?

Mercy Odueyungbo è nata il 6 marzo 1984, sotto il segno dei Pesci, ed è una affermata dermatologa protagonista della serie su Discovery+ intitolata Dr Mercy: la dottoressa della pelle, in onda su Real Time. Nel suo studio di Chicago, città in cui vive, si occupa dei disturbi della pelle più insoliti ed estremi e ha costruito una brillante carriera sulle ali del suo talento e della sua passione per la scienza e gli studi di Medicina.

Mercy Odueyungbo

La vita privata di Mercy Odueyungbo

Per quanto riguarda la vita privata, secondo le informazioni emerse Mercy Odueyungbo avrebbe origini nigeriane e vive negli Stati Uniti con la sua famiglia. Felicemente sposata, ha condiviso alcuni dettagli del suo matrimonio sui social…

Chi è il marito di Mercy Odueyungbo?

La dottoressa Mercy è sposata e ha dedicato un dolcissimo post Instagram al marito, con cui è salita all’altare nel 2015. La sua dolce metà è Antonio “Tony” Jackson, imprenditore. A dare dettagli della loro storia d’amore è stata proprio lei, nel 2021, in occasione del loro 6° anniversario di matrimonio:

“Compagno di vita, guru della vita, mio migliore amico per 20 anni. Ci siamo conosciuti 20 anni fa al college, quando ci siamo incontrati dopo una festa a tarda notte. Mi hai sempre permesso di seguire la mia strada nella vita, mi hai supportato e ridi ancora di tutte le mie battute banali, giorno dopo giorno. Non ci permetti mai di uscire di casa senza pregare e ti ringrazio per aver reso la nostra casa guidata da Dio e un rifugio pacifico“.

Altre 3 cose da sapere su Mercy Odueyungbo

– È membro della American Academy of Dermatology , della American College of Mohs Surgery e di diverse società professionali tra cui l’American Society for Dermatologic Surgery.

– È considerata l’erede televisiva di Sandra Lee, la dottoressa “schiacciabrufoli“, celebre in tutto il mondo con la serie Dr Pimple Popper!

– Su Instagram ha un profilo in cui condivide aggiornamenti sulla sua attività.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG