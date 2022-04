Massimo Ciccozzi, esperto epidemiologo con una carriera importante, è noto anche in televisione soprattutto grazie al suo contributo nella lotta al Coronavirus: ecco la sua storia.

Volto affermato della Medicina, con un percorso professionale intenso tra scienza e ricerca, Massimo Ciccozzi è un famoso epidemiologo e nel suo brillante curriculum c’è anche un ruolo ai vertici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Scopriamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia e sul suo percorso lavorativo…

Chi è Massimo Ciccozzi e dove vive?

Massimo Ciccozzi è nato il 26 giugno 1957, sotto il segno del Cancro, e vive a Roma, dove lavora come responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma (UniCampus). Noto epidemiologo, è apparso spesso in tv con il suo contributo scientifico per la gestione della pandemia da Coronavirus, e vanta una carriera brillante nel settore della ricerca.

La vita privata di Massimo Ciccozzi

Sul fronte della vita privata non si ha alcuna informazione particolare di Massimo Ciccozzi. Il noto epidemiologo, nel suo curriculum sul sito dell’Università di UniCampus, ha scritto di essere sposato ma nulla di ulteriore è trapelato sulla sua storia personale al di là dei dettagli emersi in merito alla sua carriera di successo. Su Instagram nessuna foto che rimandi alla sua sfera personale se non alcune immagini di un bellissimo cane.

Altre 6 cose da sapere su Massimo Ciccozzi

– Massimo Ciccozzi parla perfettamente l’inglese.

– Ha intrapreso anche la carriera di professore ordinario di Statistica medica.

– Il suo nome è tra i consulenti esperti nominati dall’Organizzazione mondiale della Sanità per il piano di sorveglianza HIV in Serbia e Montenegro.

– All’attivo ha decine di pubblicazioni ed è tra i massimi esperti italiani di Epidemiologia.

– In passato ha lavorato all’Istituto Superiore di Sanità come ricercatore alla guida del team di Epidemiologia molecolare e filogenesi.

– Tra i suoi studi anche quelli su pandemie ed epidemie regionali con particolare riferimento agli anni 2000.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG