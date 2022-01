Conosciamo da vicino Martina Pranzili: ecco chi è la giovane cantante conosciuta ad Amici 21 con il nome d’arte di Paily.

Il suo vero nome è Martina Pranzili ma nel mondo discografico è nota con il nome d’arte di Paily. E’ una giovane e talentuosa cantante che si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo nostrano prima partecipando al concorso di Area Sanremo 2021 e poi lo stesso anno, l’abbiamo vista anche fra gli aspiranti allievi di Amici di Maria De Filippi. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata: origini, studi, passioni e curiosità, alla scoperta di Paily.

Chi è Martina Pranzili ( e dove vive)

Sulla biografia di Martina Pranzili al momento non abbiamo molte informazioni e sappiamo solamente che la giovane artista è originaria di Napoli. Il forte amore per la musica l’ha spinta presto a lasciare la sua terra d’origine e appena sedicenne Martina si è trasferita nella grande Mela.

Nella citta di New York Martina ha cominciato a studiare canto presso una scuola internazionale ed in seguito ha proseguito i suoi studi ad Oxford. Da qualche anno la cantante è però rientrata in Italia e vive di nuovo nel capoluogo campano.

Martina Pranzili, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata di Martina Pranzili? Al momento davvero molto poco. La giovane nonostante sia presente sui social e in particolare su Instagram pare amare molto la riservatezza. Martina condivide pochi scatti e solamente inerenti alla sua carriera di cantante dunque è davvero difficile capire se sia, o meno, sentimentalmente legata a qualcuno.

Martina Pranzili, 3 curiosità

– Il suo genere musicale preferito è l’R&B e il rap.

-Uno dei suoi singoli pubblicato nel 2020 e dal titolo “Non mi puoi cambiare” ha ottenuto un discreto successo su youtube.

-Paily ad Amici 21 si è contesa un banco nella scuola contro Elena Manuele.

