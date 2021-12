Marta Ortega è una brillante donna in carriera, che a soli 37 anni è arrivata al vertice dell’impero che comprende anche Zara: scopriamo chi è.

La bionda e chic ereditiera che sta facendo parlare di sé in ogni angolo del globo è la ricca e intraprendente rampolla del colosso della moda Zara, secondogenita del fondatore dell’industria made in Spagna ed ex presidente del gruppo Inditex, Amancio Ortega – secondo le stime di Forbes 13esimo uomo più ricco al mondo con un patrimonio da 85 miliardi di dollari -. Un nome altisonante quello di Marta Ortega Perez, una delle donne più influenti e imitate della penisola Iberica: 37 anni, biondissima e fascinosa, che, dopo la gavetta da commessa, è arrivata ai vertici aziendali, da aprile 2022 assurgerà al ruolo di presidente del gruppo Inditex, gigante dell’abbigliamento low cost che ingloba, oltre al marchio Zara, anche Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti.

Marta Ortega: la biografia

L’ereditiera dell’imprenditore spagnolo, Marta Ortega, nasce il 10 gennaio del 1984, in Spagna. Secondogenita del magnate della moda, Amancio Ortega e di Flora Pérez, sua attuale moglie. Il noto imprenditore, oggi 85enne, è stato sposato in passato con Rosalia Mera, con cui hanno co-fondato nel 1975 il colosso Inditex. La giovane rampolla studia economia all’università di La Coruna, città natia del clan Ortega nel nord della Spagna, e alla European Business School di Londra, dove si laurea. L’erede dell’impero di Zara ha lavorato sodo per arrivare in cima. Da 15 anni si dedica anima e corpo alla mission dell’azienda: partita dalla gavetta di commessa sino a ricoprire l’attuale ruolo di senior consultant designer per Zara Woman dall’alto del suo ufficio a La Coruna, in Galizia.

Marta Ortega: la vita privata

L’enorme notorietà che circonda la vita di Marta Ortega, come un boomerang, produce risvolti negativi che si riverberano nel suo contesto familiare e privato. Come personaggio pubblico calamita gli sguardi curiosi e i pettegolezzi della massa popolare, ansimanti di scrutare dal buco della serratura i particolari intimi del vip di turno. La storia d’amore naufragata e il divorzio dal primo marito, Sergio Alvarz, ha suscitato un vespaio di critiche in Spagna perché termionato dopo soli 3 anni dalla celebrazione delle nozze. L’ex coppia ha concepito insieme un figlio, Amancio, che porta il nome del nonno secondo i canoni della tradizione.

Alla rottura del matrimonio con Alvarz è seguito un periodo di riflessione per la manager, in cui ha preferito rimanere single. Soltanto nel 2016 è scoccata la scintilla di un nuovo amore, intraprendendo la relazione sentimentale con Carlos Torretta. Sullo sfondo della neo relazione, l’ambiente della moda comune ad entrambi, poiché Torretta opera nel mondo delle passerelle come agente di modelle. L’estro creativo lo ha ereditato nel dna dai suoi genitori, Roberto Torretta e Carmen Echevarria, noti designer spagnoli.

Perdutamente innamorata del suo Carlos, la brillante imprenditrice convola a nozze per la seconda volta con la sua fiamma, un matrimonio riuscito che perdura felicemente. La cerimonia di nozze ultra sfarzosa – battendo in sontuosità i duchi di Sussex – ha creato grande scalpore mediatico, pare sia durata 48 ore, in presa diretta sui social network. Invitati di alto calibro e di rilievo internazionale, tra cui imprenditori, designer, art stylist, hanno presenziato al wedding più cool e mondano del momento.

Marte Ortega: 3 curiosità

– Il grande successo conseguito dalla bionda ereditiera non ha scalfito il piano privato della Ortega. La manager tiene a tutelare la sua privacy dai paparazzi e dai media indiscreti, oltre che dal chiacchiericcio collettivo. Anche la sua sfera social è alquanto morigerata: ha un profilo Instagram privatissimo con un seguito di follower super selezionato.

-Il suo hobby preferito è l’equitazione, che pratica con amore e dedizione da tempo.

-Nel 2021, a soli 37 anni, è stata messa a capo del gruppo Inditex, del quale fa parte anche Zara.

