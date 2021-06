Scopriamo chi è la prima moglie di Paolo Berlusconi, sposata con il fratello dell’ex premier per diversi anni e madre di due delle sue figlie. Ecco tutto quello che si sa della sua storia!

Mariella Bocciardo è un volto noto della politica, ed è anche nota alle cronache rosa perché ex cognata di Silvio Berlusconi. Il fratello dell’ex premier, Paolo Berlusconi, l’ha sposata in prime nozze e da lei ha divorziato negli anni ’70. Ma cosa si sa della sua biografia e della sua vita privata? Vi raccontiamo tutto quello che è emerso, dalle origini alla famiglia…

Chi è Mariella Bocciardo e dove vive?

Mariella Bocciardo è stata la prima moglie di Paolo Berlusconi, sposata per diversi anni con il fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi. Vive a Milano, ma è originaria della Liguria. Sappiamo che è nata a Genova, sotto il segno del Leone, il 21 agosto 1949, e nel suo percorso politico c’è il ruolo di vice coordinatore di Forza Italia con delega agli Enti locali in Lombardia.

Alle elezioni politiche del 2006 è stata candidata alla Camera dei deputati nella lista di FI, confermata alla Camera nel 2008 con la lista de Il Popolo della Libertà nelle circoscrizione Lombardia 1. Nel 2014 ha assunto la carica di assessore ai Servizi Civici, Servizi Cimiteriali, Rapporti con il personale, Protezione Civile del comune di Pioltello.

La vita privata di Mariella Bocciardo

Per quanto riguarda la vita privata, Mariella Bocciardo non ha condiviso granché della sua storia al di là dell’impegno politico che permea una buona parte della sua storia e della sua carriera. È certamente nota alle cronache rosa per essere stata la prima moglie di Paolo Berlusconi, ma non si conosce molto altro su come si sia evoluto il suo vissuto sentimentale dopo la fine del matrimonio…

Mariella Bocciardo e Paolo Berlusconi

Mariella Bocciardo e Paolo Berlusconi si sono sposati e hanno divorziato negli anni ’70. Dalle loro nozze sono nate due figlie: Alessia (classe 1971) e Luna Roberta Berlusconi (classe 1975). Nel 1978, dopo la fine del matrimonio, l’ex marito di Mariella Bocciardo ha sposato Antonia Rosa Costanzo, con cui ha avuto altri due figli: Davide Luigi (classe 1982) e Nicole Rose (classe 1989). Archiviato anche il secondo matrimonio, dal 1993 al 2000 Paolo Berlusconi è stato fidanzato con Katia Noventa e, dal 2001 al 2006, con la showgirl Natalia Estrada. Tra il 2012 e il 2013, infine, la love story con la showgirl Carolina Marconi.

Mariella Bocciardo: altre 4 cose da sapere

– Su Facebook si descrive così: “Milanese con radici liguri. Mamma e 5 volte nonna. Membro Comm. Affari Sociali e Infanzia e Adolescenza. Dal 2006 in Parlamento con il 97,31% di presenze in aula“.

– Si è diplomata Liceo linguistico.

– Dal 1985 al 1990 è stata produttore televisivo per Reteitalia del Gruppo Fininvest.

– Dopo il divorzio da Paolo Berlusconi ha aperto un salone di estetista, poi una società di gestione di centri di benessere ed infine un ristorante a Milano, poi ceduto.