Conosciamo da vicino Bruno Venturini, il famoso cantante e compositore italiano dalle origini campane: biografia, esordi e curiosità.

Bruno Venturini è un celebre cantante e compositore, apprezzato in Italia e anche all’estero. Ha avviato la sua lunga carriera discografica negli anni ’60 e una delle sue opere di maggior successo è l‘Antologia della Canzone napoletana (Joker). Oggi proviamo a raccontarvi qualcosa di più su questo tenore che ha conquistato il mondo con la canzone classica napoletana ed ha venduto più centocinquanta milioni di dischi: chi è Bruno Venturini, biografia, vita privata e curiosità.

Bruno Venturini, biografia

Bonaventura Esposito in arte Bruno Venturini nasce a Pagani in provincia di Salerno, il 1 dicembre del 1945 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha un fratello più grande e suo padre era un commerciante di tessuti. A dieci anni Venturini, insieme alla sua famiglia, si trasferisce a Roma ma in seguito alla scomparsa del padre ritorneranno a vivere nella città di Salerno.

Fin da piccolo ha mostrato sempre una grande passione per la musica, tanto che comincia ad esibirsi nei mercati rionali di Roma ma il suo vero debutto avviene nella città di Napoli il 15 agosto del 1959 alla festa di Porta Capuana.

Bruno Venturini, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’artista non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che è sposato con Mena e che insieme hanno avuto tre figli: Raffaele, Vittorio e Salvatore. Da sempre l’artista non ama accendere i riflettori sulla sua sfera personale e non sembrerebbe essere nemmeno particolarmente avvezzo al mondo dei social, non ha infatti un profilo su Instagram ma solamente una pagina su Facebook.

Bruno Venturini, 3 curiosità

-Bruno Venturini nel 1955 è stato anche nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal presidente Oscar Luigi Scalfaro.

-Nel 1972 ha ricevuto il Nobel dall’Accademia delle lettere, scienze ed arti di Milano.

-Nel 2005 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine di Malta