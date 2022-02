Marianella Bargilli è una pluripremiata attrice ed ex concorrente del Grande Fratello: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua storia.

Marianella Bargilli è un’affermata attrice conosciuta dal pubblico televisivo per la sua passata esperienza nella casa del Grande Fratello. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Marianella Bargilli: la carriera

Marianella Bargilli è nata a Cecina (in Toscana) il 27 febbraio 1971 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario). Fin da giovanissima ha mosso i primi passi nel mondo del teatro e, dopo aver studiato al Teatro Danza, ha frequentato il Teatro Blu di Roma, perfezionandosi come attrice. Ha studiato cinema presso il Dams di Bologna e, nel 1999, ha interpretato il ruolo di un’amazzone nel film Hannibal (di Ridley Scott).

A seguire ha raggiunto la notorietà tv grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. A seguire ha continuato a concentrarsi sulla sua carriera teatrale conquistando numerosi premi e riconoscimenti, ed è stata anche aiuto regista e conduttrice (per i programmi Style e Notturno) e ideatrice dello show Tournée. Dal 2009 lavora al Teatro Quotino-Vittorio Gassman e, dal 2010, è stata ideatrice e direttrice artistica della rassegna Autogestito (che si è tenuta nello stesso teatro).

Marianella Bargilli: la vita privata

Durante la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, Marianella Bargilli è stata legata a Luca Argentero. In merito alla liaison con il celebre attore, ha confessato a Oggi.“Io l’ho vista da subito come un’avventura dentro l’avventura del Grande Fratello: molto tenera e delicata”. In seguito Marianella è stata sposata con l’attore Geppy Gleijeses, da cui si è separata nel 2016.

“Siamo stati insieme tanti anni, è stata una storia importante. Lui ha creduto molto nelle mie qualità, nel mio talento, e io non l’ho deluso, anzi! E’ stato un connubio artistico e di vita bellissimo. Poi, come tutte le cose, purtroppo è arrivato alla fine”, ha dichiarato lei a SoloGossip. L’attrice abita in Toscana, in una casa nelle campagne nei pressi di Bolgheri, ed è molto legata a sua madre e al resto della sua famiglia. Non è noto se dopo la separazione dal marito abbia avuto altre relazioni importanti.

Marianella Bargilli: le curiosità

– Dopo la sua esperienza al Grande Fratello è rimasta amica di Fedro Francioni.

– Ha una sorella di nome Augusta a cui è molto legata.

– Le piace fare sport, praticare yoga e andare in bicicletta.

– Usa Instagram soprattutto per condividere dettagli e retroscena sulla sua grande passione: il teatro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG