Chi è Maria Rosa Di Fazio, la dottoressa di ‘Sconfiggere il male’

Maria Rosa Di Fazio non ama apparire, ma è divulgatrice di un messaggio molto importante per la nostra salute. Conosciamo meglio la dottoressa!

La dottoressa Maria Rosa Di Fazio – responsabile di Oncologia del Centro medico SH Health Service di San Marino – ha una filosofia ben precisa: “Il paziente È un essere umano e NON un numero”. Laureata in Medicina e Chirurgia è celebre per il suo modo di operare, che illustra nei sui libri.

La dottoressa applica il metodo chemioterapico soft, secondo i principi del professore francese Philippe Lagarde. Inoltre, si adopera per educare sul metodo più corretto di alimentarsi, nel modo più semplice possibile.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Conosciamola meglio!

Maria Rosa Di Fazio: biografia

Vive tra San Marino e Milano, dove è nata (la data non si sa), ma la sua vita privata è blindatissima, complice anche la sua assenza dai principali social network.

Non ama apparire e ancora meno parlare di sé: “Appaio ben poco, sia perché non amo farlo, sia perché tra le visite a Milano e le terapie oncologiche a San Marino non ne avrei né il tempo né sinceramente la voglia”, ha rivelato alla rivista qbquantobasta. Le uniche eccezioni le concede a Telecolor di Cremona, il cui palinsesto serale tratta in modo serio, scientifico e professionale i problemi di salute.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano nel 1992 è sempre stata una studentessa modello, e in particolar modo un’eccellenza in campo accademico.

È sposata con Guido Mattioni, giornalista (Ascoltavo le maree, del 2013, è stato il romanzo d’esordio); l’uomo è tra i suoi più grandi fan e supporter.

3 curiosità su Maria Rosa Di Fazio

– Suo marito è friulano e grazie a lui ha imparato ad amare molte delle specialità culinarie del Friuli-Venezia Giulia.

– Il suo piatto preferito è il risotto. Il riso, infatti, non manca mai nella sua dispensa; adora anche gli arancini di riso, la caponata e i cannoli con ricotta di pecora (il suo strappo alla regola preferito).

– Ama la Sicilia, che considera “la sua Sicilia” e in particolare il sole e il mare che l’isola offre.

Maria Rosa Di Fazio: libro

La sua pubblicazione Sconfiggere il male – Le 100 domande e le 100 risposte per conoscere, prevenire e combattere il tumore (2018), parla in modo semplice di tumori, facendo emergere cause, domande e curiosità sconosciute alla maggior parte dei lettori.

Il libro vuole essere uno strumento di difesa per tutti, sia chi sta affrontando la sua battaglia con il terribile male, sia per chi vuole saperne di più. Un percorso lungo 160 pagine che aiuta a capire comportamenti e alimenti da moderare o da evitare.

Il manuale è il terzo libro della dottoressa, dopo il travolgente successo dei precedenti, che sono diventati best seller.

Fonte foto: https://www.facebook.com/mangiarebenepersconfiggereilmale/