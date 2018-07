Marco Paolini è tra gli artisti più sofisticati e interessanti del firmamento italiano. Attore e autore teatrale di successo, scopriamo chi è tra biografia e vita privata…

Drammaturgo, regista, attore, scrittore e produttore cinematografico: cosa chiedere di più al profilo artistico di un uomo? Tutto questo è Marco Paolini, classe 1956, autore di alcune delle più belle e intime pagine dell’arte recitativa su scala nazionale. Il suo è un curriculum che davvero non sembra aver lasciato molto alla morsa dei rimpianti, con una carriera luminosa e sempre in evoluzione e innovazione. Ecco chi è!

Chi è Marco Paolini?

L’attore Marco Paolini è originario di Belluno, dove è nato nel 1956. Il suo è uno dei nomi punta di diamante nel firmamento teatrale italiano, e di recitazione si occupa dai favolosi e fertili anni ’70. La sua arte è diventata quasi un marchio riconoscibile e davvero molto apprezzato, e il suo nome è stato inserito tra i massimi esponenti del teatro di narrazione.

Uno dei leitmotiv della sua fortuna sono i famosi monologhi, spesso recitati in veneto, che lo rendono uno dei più prolifici autori della cosiddetta ‘prima generazione’…Una delle opere di più alto spessore, che gli è valsa numerosi e prestigiosi riconoscimenti, è Il racconto del Vajont, con cui ha fatto definitivamente breccia nel cuore del grande pubblico.

Marco Paolini: vita privata

Marco Paolini è sposato con la collega e collaboratrice Michela Signori, diventata sua moglie dopo anni di felice fidanzamento. Nel 2015, la coppia ha avuto il figlio Giacomo, e Paolini è diventato padre all’età di 59 anni!

Michela Signori e Marco Paolini si sono conosciuti negli anni ’90, quando lui era ancora un artista emergente, lei un’operatrice teatrale. Il loro sodalizio si è trasformato nel volgere di poco tempo, traducendosi in un forte sentimento.

Marco Paolini: l’incidente

Nel luglio 2018, la sua vita è stata sconvolta da un terribile incidente stradale sull’autostrada A4, in cui è morta una donna di 53 anni. Due i feriti, tra cui proprio Paolini, che ha subito dichiarato di essersi distratto per un colpo di tosse. L’attore, indagato per omicidio stradale, ha rinunciato alla sua prima uscita pubblica dopo l’accaduto, inviando una lettera allo staff del Premio Pelmo d’Oro. Come riporta Il Corriere della Sera, quelle righe sono servite per giustificare la sua assenza e precisare che nulla, dopo quel drammatico 17 luglio, è più come prima…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/corteospitale/?hl=it