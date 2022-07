Autore di numerosi saggi, Marco Desiati è stato tra i finalisti del Premio Strega 2022: conosciamo qualcosa in più su di lui.

Laureato in giurisprudenza, Marco Desiati ha sempre coltivato la passione per la scrittura lavorando come giornalista. Lasciata la Puglia, sua terra natale, si è trasferito a Roma dove risiede in maniera stabile nonostante viva alcuni periodi della sua vita a Berlino.

La biografia e la carriera di Marco Desiati

Nato a Locorotondo, in provincia di Bari, il 13 maggio del 1977 sotto il segno del Toro, Marco Desiati è cresciuto a Martina Franca, in provincia di Taranto.

Nel 2000 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari e ha lavorato in uno studio legale della Valle d’Itria occupandosi di saggi sulla responsabilità civile.

Prima di esordire come autore letterario, ha lavorato come giornalista di cronaca politica e sportiva su testate come Il Corriere della Valle d’Itria.

Nel 2003 si è trasferito a Roma dove è stato caporedattore della rivista Nuovi Argomenti e redattore junior della Arnoldo Mondadori Editore.

Dal 2008 al 2013 si è occupato della direzione editoriale della Fandango Libri, ha scritto poesie, antologie, saggi e romanzi e collabora in maniera continuativa con La Repubblica e L’Unità.

Da uno dei suoi romanzi è stato tratto il film Il paese delle spose infelici a cui ha collaborato come sceneggiatore.

Nel 2022 il suo romanzo Spatriati è stato selezionato anche al secondo turno tra i finalisti del Premio Strega.

🏆📚 Svelati ieri #8giugno i finalisti del #PremioStrega2022: per la prima volta non solo un quinto e sesto posto in ex aequo, ma anche un settimo posto garantito per regolamento. Il racconto della serata di ieri qui https://t.co/wCTQlE1X6K

di @GiorgiaVerna32 @PremioStrega — Zeta (@Zeta_Luiss) June 9, 2022

La vita privata di Marco Desiati

Molto riservato sulla sua vita privata, Marco Desiati non ha mai parlato pubblicamente dei legami sentimentali. Non si sa, quindi, se è impegnato o se abbia dei figli.

3 curiosità su Marco Desiati

– Le sue opere vengono pubblicate in inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese, coreano

– La sua opera Spatriati significa “colui che ha perso la strada”

– Nel 2006 ha vinto il Premio Volponi per Vita precaria e amore eterno

