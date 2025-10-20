Sapevi che, oltre ad essere un simpaticissimo comico, Marcello Cesena ha anche una prolifica carriera da regista e sceneggiatore?

Senza la parrucca in testa in molti non lo riconosceranno, ed è proprio questo uno dei vantaggi che Marcello Cesena può vantare, quando si mostra sugli schermi. Marcello è un personaggio davvero poliedrico: nella sua carriera può vantare esperienze come comico, regista televisivo e cinematografico, sceneggiatore e produttore tv. E pensare che tutto ha avuto inizio per puro caso! Scopriamo alcune curiosità sul suo conto.

Marcello Cesena, chi è: biografia e carriera

Nato a Genova il 5 settembre 1956, sotto il segno zodiacale della Vergine, Marcello Cesena non nasce come comico televisivo, bensì come attore teatrale. Dopo aver lasciato la facoltà di Architettura dell’Università di Genova ed essersi diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, nei primi anni ’80 ha lavorato con Giorgio Albertazzi e Giorgio Gallione. Al cinema è invece stato diretto per 5 volte da Pupi Avati.

Ben presto è arrivata la spinta a cambiare genere: si era infatti accorto che, salendo sul palco, il pubblico immediatamente sorrideva. E allora ha dato vita ai Broncoviz, gruppo comico formato da Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Marco Pirovano.

Con i suoi compagni, Marcello ha esordito in televisione con il programma “Avanzi”, di cui cura anche la regia. Negli stessi anni ha portato in tv diverse parodie di spot pubblicitari che lo hanno reso ancora più famoso.

Il debutto come regista cinematografico avviene nel 1995 con Peggio di così si muore, co-produzione italo-franco-spagnola con i Broncoviz e Rossy de Palma. Tra il 1995 e il 1998 scrive e dirige diversi film televisivi: Nei secoli dei secoli, Amiche davvero e il thriller Doppio segreto, tutti prodotti da Mediaset. Nel 2001 dirige il film Mari del sud con Diego Abatantuono e Victoria Abril, e nel 2008 Il cosmo sul comò con Aldo, Giovanni e Giacomo, tra i campioni d’incasso della stagione.

Il vero successo è arrivato negli anni 2000, con l’inizio della collaborazione con la Gialappa’s Band. Il suo ruolo più famoso è quello di Jean Claude nella serie tv interattiva “Sensualità a corte”, che ha debuttato in “Mai dire lunedì”. Tra gli altri personaggi di Marcello Cesena ricordiamo anche i Patatini, il Dr. House e don Babbeo, molto amati in tv e sul web.

Nel 2023 Cesena è tornato a lavorare con la Gialappa’s Band su TV8 in GialappaShow, riprendendo Jean Claude e altri personaggi della serie Sensualità a corte.

La vita privata

Ecco cosa sappiamo in merito alla sua vita privata. Marcello è nato a Genova, dove ha trascorso la sua gioventù, ma si è poi trasferito a Roma per motivi di lavoro, e ormai vi risiede da molti anni.

La sua vita privata è blindata: il suo profilo Facebook viene utilizzato prevalentemente per condividere sketch comici e altri divertentissimi video dei suoi personaggi. Al di fuori del lavoro, sui social Marcello pubblica solo qualche foto dei suoi incontri famosi.

La sola notizia nota, è che Marcello Cesena si è unito civilmente al compagno Alessandro il 18 aprile 2020 a Roma, dove la coppia vive.

Le curiosità su Marcello Cesena

– Quando venne chiamato per la prima volta in televisione, dalla Rai, Marcello credette in uno scherzo dei suoi amici. Non riusciva proprio ad immaginare che i suoi Broncoviz avrebbero potuto debuttare sul piccolo schermo.

– “Sensualità a corte” è liberamente ispirata a “Elisa di Rivombrosa”, popolare fiction in onda nei primi anni 2000. In casa, Marcello era costretto a seguire la trasmissione perché sua sorella e sua nipote ne erano appassionate. Gli venne così l’idea di proporre alla Gialappa’s uno sceneggiato in costume. Nessuno credeva che avrebbe funzionato, e invece fu un grandissimo successo.

– Per ben 5 anni, le scene di “Sensualità a corte” furono girate a Genova, nell’appartamento di Marcello. Il comico preferiva avere tutte le comodità a portata di mano, e ha offerto molto volentieri la sua casa alla produzione.

– In un’intervista a I, Marcello Cesena ha rivelato i suoi artisti preferiti: i Genesis, John Barry e Madonna. Per quanto riguarda invece il cinema, è un fan di Psyco, di Alfred Hitchcock. Tanto che vorrebbe recitare nei panni di Norman Bates: “Per altro, nella storia, Bates ammazza sua madre: cosa chiedere di meglio per Jean Claude?”.

– Ha trascorso l’adolescenza realizzando in super8 film ispirati a Dario Argento.

– Nel 2023 pubblica il suo primo romanzo, Un luogo sicuro.

– Nell’ottobre 2025 ha realizzato un monologo per Le Iene.

– Ha un ampio seguito su Instagram, dove posta molti suoi sketch.