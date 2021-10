Conosciamo meglio Manuela Ramunni: chi è davvero la moglie di Massimo Ferrero e cosa fa nella vita privata.

Romano, classe 1951, Massimo Ferrero oltre ad essere un produttore, imprenditore e dirigente sportivo è senza dubbio anche uno dei personaggi più estrosi del piccolo schermo nostrano. Dopo aver rilevato la Sampdoria nel 2014, è diventato anche il proprietario della squadra di calcio genovese acquisendo ancora maggiore popolarità ma dietro tutti questi successi professionali vediamo anche chi si cela nel suo privato raccontandovi tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla moglie, Manuela Ramunni nota anche come Lady Samp.

Chi è Manuela Ramunni

Sulla biografia di Manuela Ramunni al momento non abbiamo informazioni precise. Non si conosce con esattezza la sua data di nascita nè il suo segno zodiacale ma sappiamo che è più giovane del marito di circa 24 anni. Anche delle sue origini, così come del suo percorso scolastico non si nulla ma solo che è nata in Toscana mentre dal punto di vista sentimentale è noto che è convolata a nozze con Massimo Ferrero.

Manuela Ramunni, vita privata

Dalla loro unione sono nati anche due figli: Rocco e Oscar nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Pare che i due si siano conosciuti al matrimonio di Luca Argentero e Myriam Catania e che da allora il presidente della Sampdoria abbia iniziato un corteggiamento serrato nei confronti della donna descritto proprio da quest’ultima sul settimanale Gente in questa maniera:

“Massimo mi mise gli occhi addosso. Ma poi sono andata a ballare e credevo di averlo seminato. Pochi giorni dopo mi telefonò: ‘Ndo staii?’ Io ero in Maremma con mia madre: ‘Passamela, come se chiama, Silvana? A Silvà, te faccio nonna…’ Tutto il giorno così, per molti giorni. Per sfinimento mi ha conquistata“.

Chi è Massimo Ferrero il marito di Manuela Ramunni

Massimo Ferrero è nato a Roma, il 5 agosto del 1951 sotto il segno zodiacale del Leone. Ex attore, produttore cinematografico e dirigente sportivo, arrivato alla carica di presidente e amministratore delegato della Sampdoria. E’ cresciuto nel quartiere popolare di Testaccio, figlio un autisti di bus, mamma venditrice ambulante e sua nonna paterna Ambra Jovinelli, è stata anche una soubrette. Prima di Manuela Ramunni è stato sposato ben 2 volte.

Manuela Ramunni, 2 curiosità

-Sembra che Manuela non sia particolarmente avvezza al mondo dei social network e facciamo davvero fatica a trovare un suo account su Instagram.

-Ha dichiarato di essere legata alla squadra di calcio della Fiorentina.