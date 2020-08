La sua bellezza sudafricana non passa certo inosservata: Lesley-Ann Brandt è una bravissima attrice, che si è fatta conoscere nella serie tv Lucifer.

Lesley-Ann Brandt è una bellissima attrice di origini sudafricane, che negli ultimi anni è diventata particolarmente famosa in tutto il mondo grazie ad un ruolo importante nella serie tv Lucifer, dopo tanto tempo di gavetta. Ma nella sua vita c’è molto altro: è mamma e moglie, donna impegnata in mille passioni e attivista pronta a schierarsi a tutela dei più deboli. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Lesley-Ann Brandt, la biografia

Nata a Città del Capo (in Sudafrica) il 2 dicembre 1981, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Lesley-Ann Brandt ha nelle vene sangue indiano, tedesco, olandese e spagnolo. È cresciuta con i genitori e il fratello minore Brian nella cittadina sudafricana fino al 1999, quando la sua famiglia si è trasferita ad Auckland, in Nuova Zelanda. Qui ha iniziato a lavorare come commessa, poi come selezionatrice del personale in ambito di tecnologia informatica.

Ma la vera passione di Lesley-Ann è sempre stata la recitazione: da bambina, all’asilo e poi a scuola, non si è mai lasciata sfuggire uno spettacolo. Così, ha iniziato a studiare per diventare attrice e nel frattempo ha trovato alcuni ingaggi come modella, per numerose pubblicità. Nel giro di poco tempo, grazie al suo talento naturale, la Brandt è stata scelta per il suo primo ruolo in una commedia, Diplomatic Immunity.

In seguito si è spostata negli Stati Uniti per motivi di carriera. Tra i suoi successi più famosi, oltre a qualche comparsa al cinema, troviamo molte serie tv: Lesley-Ann ha lavorato in Spartacus e in alcuni episodi di CSI: NY, per poi approdare, nel 2016, nel cast di Lucifer. Qui, accanto ai colleghi Tom Ellis e Lauren German, ha vestito i panni del demone Mazikeen.

La vita privata di Lesley-Ann Brandt

Anche se è molto riservata sulla sua vita privata, Lesley-Ann non ha mai nascosto la sua splendida storia d’amore con l’attore Chris Payne Gilbert. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2012, quindi sono convolato a nozze tre anni dopo. Nel 2017 è nato il loro primogenito, il piccolo Kingston Payne Brandt-Gilbert.

Poco dopo la gravidanza, Lesley-Ann ha condiviso sul suo profilo Instagram (dove pubblica bellissime foto della sua famiglia) un messaggio importante, per rassicurare tutte le neomamme: anche lei, con molti chili da smaltire e le difficoltà incontrate durante l’allattamento, si è lasciata trascinare giù dalla paura di non farcela, ma oggi è una mamma felice ed è tornata a lavorare come prima. Da anni, la Brandt vive a Los Angeles con la sua famiglia, e anche se non sappiamo di preciso quali siano i suoi guadagni è evidente che la sua carriera è davvero strepitosa.

Chi è il marito di Lesley-Ann Brandt

Chris Payne Gilbert è un attore americano famoso per aver preso parte a diverse serie tv. Tra le principali ricordiamo 10 items or less, dove ha avuto un ruolo da protagonista, ma anche Dexter e Bones. Ha avuto anche una piccola parte in Lucifer, proprio accanto a sua moglie.

3 curiosità su Lesley-Ann Brandt

-È un’attivista impegnata nella tutela dell’ambiente e dei diritti degli animali. Segue anche una filosofia vegan.

-Parla in maniera fluente l’Afrikaans, lingua ufficiale del Sudafrica assieme all’inglese.

-Tra i suoi hobby c’è lo sport: si diletta nello yoga, nel baseball e nell’hockey su prato – disciplina, quest’ultima, che da ragazza ha praticato a livello agonistico.