Laura Fiandra è la storica compagna di Tullio Solenghi. Si sono conosciuti quando era ancora giovanissimi e non si sono mai più lasciati.

A dispetto del marito, il bravissimo Tullio Solenghi, prova una specie di allergia verso le telecamere e il jet set in generale. Ciononostante, il nome di Laura Fiandra gode di una buona fama non solo per il marito, ma pure per la professione che svolge, inerente all’ambito gastronomico. Proviamo dunque a scoprire un po’ di più su chi si tratta, la carriera e la bellissima famiglia costruita con l’attore.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Laura Fiandra: la biografia

Laura Fiandra, nata a Gorizia nel 1949 (l’esatta data di nascita è ignota), ha saputo affermarsi nel mondo della cucina crudista. Nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, un centro di medicina naturale, omeopatia, osteopatia, yoga, medicina ayuverdica e fiori di bach.

Fonte foto: https://www.instagram.com/naturalmentecrudo/

Qui ha avuto inizio un percorso spirituale ed etico, che l’ha condotta a diventare felicemente vegana. Approdata al Crudismo nel 2013, ha costituito con Marina Pucello l’associazione Naturalmente Crudo, la cui mission consiste nel diffondere il veganismo attraverso eventi, showcooking, laboratori di cucina e una presenza sui social network, ricca di ricette, articoli e saggezza etica.

Laura Fiandra: la vita privata

Come detto in apertura, è sposata con Tullio Solenghi. La coppia vive a Roma e ha due figlie: Alice e Margherita. Oltre ai loro nomi delle ragazze non si sa praticamente altro. Del resto, l’intera famiglia è riservata e cerca di proteggere la sfera personale dalle voci del gossip. Laura ha un profilo Instagram, incentrato sul progetto Naturalmente crudo, ma non uno personale. Il patrimonio non è di dominio pubblico.

Chi è Tullio Solenghi, il marito di Laura Fiandra

Tullio Solenghi è nato il 21 marzo del 1948, sotto il segno dell’Ariete, a Genova. A 17 anni ha intrapreso gli studi presso la Scuola del Teatro Stabile: un centro di eccellenza sotto il piano formativo e che gli ha consentito di conoscere Massimo Lopez, collega e amico fraterno. I due otterranno, insieme ad Anna Marchesini, il grande successo con il Trio, amatissimo gruppo comico degli anni Ottanta e Novanta.

3 curiosità su Laura Fiandra

– Ha avuto un animo vegano fin da piccola, quando già piangeva davanti alla carne.

– Si è messa insieme a Solenghi all’età di 22 anni e da lì in poi non hanno più potuto fare a meno l’uno dell’altra. Considera il compagno una persona stupenda, peccato che con lui si faccia tutto di corsa!

– Era lei a testare il successo degli sketch del Trio: rideva raramente, se la vedeva sorridere allora voleva dire che il pezzo era da Oscar, ha simpaticamente confessato Tullio Solenghi.