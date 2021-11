Khalid El Mahi è lo chef più seguito su Tik Tok. Il pubblico ama la fusione tra cibo medio orientale e cultura italiana.

Khalid El Mahi ha conquistato tutti i maggiori social grazie alle sue doti culinarie. Khalid non è un semplice chef, ma è prima di tutto un amante ed un appassionato di cucina. La passione, si sa, se è sincera è travolgente e travolge anche chi ti guarda. Proprio grazie a questa sua caratteristica, Khalid ha ogni giorno sempre più followers, in modo particolare su Tik Tok.

Khalid El Mahi: la biografia

Khalid ha origini marocchine ed è nato il 22 maggio del 1984 sotto il segno del Toro. Come ha spesso dichiarato, Khalid è cresciuto in una famiglia che gli ha inculcato sin da bambino la cultura del buon cibo. Da bambino assorbe gli aromi e i colori del Marocco per poi trasferirsi in Italia prima in Veneto e poi in Trentino-Alto Adige dove vive tutt’ora. Dopo il diploma presso il liceo alberghiero, Khalid inizia a lavorare presso differenti ristoranti fino ad ottenere la carica di Chef. Nel 2020, per combattere la solitudine da lockdown e per ispirare le persone durante la pandemia, Khalid apre il suo profilo Tik Tok utilizzando il nome di Food.qood.

In breve tempo, grazie alla sua simpatia e al montaggio rapido delle video ricette proposte, il profilo Tik Tok di Khalid è uno dei più seguiti su TikTok Italia. Ottenuto il successo su Tik Tok, Khalid si sposta sia su Instragram sia su YouTube, aumentando il numero di seguaci. A detto del pubblico, il successo di Khalid risiede nella sua capacità di fondere le proprie origini con la cultura culinaria italiana. Infatti tutte le ricette sono munite di sottotitoli in arabo. Nella seconda metà del 2020 entra in contatto con il blog di Giallo Zafferano, entrando a far parte del loro team nel ruolo di creator. Grazie a questa sua attività, Khalid guadagna 1,67 milioni annuali.

Khalid El Mahi: vita privata

Khalid ama condividere sui social anche degli spezzoni della propria vita privata. Per tale motivo, sappiamo che Khalid è sposato con Dixa’h Boùkdir. I due hanno in comune la passione per la cucina e le origini marocchine. Insieme hanno un bambino. Il bimbo è molto spesso una guest star nei video di Khalid. Infatti capita spesso che il piccolo sia un vero e proprio aiutante del padre durante la preparazione di svariate ricette. Durante i suoi video, Khalid ha sempre voluto mostrare l’affiatamento tra i componenti della sua famiglia e l’amore che li lega, anche grazie alla passione per la cucina.

Khalid El Mahi: chi è la moglie Dixa’h Boùkdir

Dixa’h Bo§kdir è la moglie di Khalid. Di lei sappiamo veramente poco. Da ciò che la coppia condivide sui social, sappiamo che anche Dixia è una cuoca con un profilo personale su Tik Tok e Instagram abbastanza seguito. Dixia predilige la preparazione di dolci e ha concentrato il suo profilo Instagram sulla diffusione di brevi spezzoni di vita con Khalid e con il loro bambino.

Khalid El Mahi: 3 curiosità sullo Chef di Tik Tok

Khalid ha condiviso parecchio di sé sui social. Conosciamo le sue origini e parte della sua vita privata. Eppure, come spesso accade, ci sono dei dettagli su questo amato personaggio che ci sfuggono. Ecco a voi 3 curiosità su Khalid!

1- Khalid è fluente nella lingua araba. L’arabo è la sua prima lingua e, nonostante sia cresciuto in Italia, non ha mai voluto dimenticare le proprie origini e, quindi, ha fatto tutto il possibile per non dimenticare la sua lingua natia.

2 – Khalid ha un motto personale Bismillah. Ma cosa significa? Si tratta della forma abbreviata della frase Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim e si potrebbe tradurre con In nome di Dio, il compassionevole e misericordioso. Si tratta del corrispettivo arabo del nostro Buon appetito.

3 – Khalid ha sempre dimostrato e in seguito dichiarato, di essere particolarmente attento alla cura della propria persona. Per Khalid non si tratta solo di cura della propria immagine, ma di un aspetto più spirituale che lo porta ad avere grande attenzione per igiene e look.