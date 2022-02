Conosciamo meglio Isabella Leoni: biografia, studi, carriera, successi e alcune curiosità sulla regista italiana.

Ha debuttato giovanissima alla regia di alcuni cortometraggi per poi approdare sul piccolo schermo e dirigere alcune fra le serie televisive italiane di maggior successo. Lei è Isabella Leoni, regista attiva prevalentemente in tv e in casa Rai, oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che c’è da sapere su di lei: dalla biografia alla sua formazione fino a piccole curiosità sul suo conto. Alla scoperta di Isabella Leoni.

Isabella Leoni, biografia e carriera

Isabella Leoni è nata a Roma il 21 giugno del 1964 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha conseguito nel 1997, il diploma in regia documentaria presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Ha prima diretto vari cortometraggi presentandoli anche in diversi festival del cinema e nel 1999 ha fatto poi il suo esordio alla regia (questa volta televisiva) firmando alcuni episodi della soap opera partenopea, Un posto al sole. Fra i suoi lavori più noti ci sono anche la regia delle fiction tv: Un Medico in famiglia, Il paradiso delle signore, La squadra, Questo nostro amore 80 e Lea – Un nuovo giorno.

Isabella Leoni, vita privata

Quanto e cosa si conosce sulla vita privata della regista italiana? Davvero molto poco! Isabella Leoni, pur lavorando nel mondo dello spettacolo, è apparsa sempre molto riservata sulla sfera privata e non è noto se sia sposata o se abbia anche dei figli. Sembra però, che continui a vivere nella sua città d’origine, Roma ma non si hanno informazioni neanche sul suo patrimonio personale.

Isabella Leoni, 2 curiosità

-Fra Isabella Leoni e l’attrice Anna Valle, oltre ad un rapporto professionale esiste anche un rapporto di amicizia sbocciato proprio sul set della fiction tv, Questo Nostro amore ’80.

-Sembra proprio che la regista italiana non sia particolarmente avvezza al mondo dei social network e che non possieda nessun un account su Instagram.

