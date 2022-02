Yuri Pennisi ha mosso già i primi passi nel mondo della televisione. Cosa sappiamo di lui?

Yuri Pennisi è un classe 2000 e anche se non ci sono molte notizie sul suo conto il suo grande sogno sì: entrare nel mondo dello spettacolo. Ha già una breve esperienza televisiva e un libro, la sua biografia, uscita quando aveva 19 anni. Scopriamo chi è, cosa fa e se c’è qualcuna nel suo cuore.

Yuri Pennisi: chi è

È nato in Sicilia il 27 luglio 2000, sotto il segno del Leone. Non si hanno notizie sulla sua infanzia se non che ha frequentato il liceo artistico ma non si sa se continuerà a studiare. Ha vissuto per qualche anno a Catania per poi trasferirsi a Milano. Ama lo sport, per tre anni ha praticato pallanuoto, poi ha deciso di allenare il fisico in palestra.

Yuri Pennisi: carriera

È un influencer con un sogno: sfondare nel mondo dello spettacolo. “Il mondo dello spettacolo lo sento molto vicino a me, l’ho sempre sognato” dichiara in un’intervista. Ha partecipato, solo per qualche puntata, al programma Love Island condotto da Giulia De Lellis e si è parlato di lui nel febbraio del 2022 per l’edizione di La Pupa e il Secchione.

Yuri Pennisi: vita privata

È stato fidanzato con Sofia Fabris, influencer, ma i due si sono lasciati ormai da tempo. Inoltre la sua partecipazione al programma di RealTime fa pensare che sia single. Tra l’altro, in una foto recente che lo ritrae in piscina con due ragazze e un ragazzo, scrive: “Buon San Valentino a tutti! 💘 Posso ufficialmente dirvi di essermi fidanzato, si, con la vita, l’amicizia, i viaggi e tantissime good vibes! Auguri amore mio, so che oggi spenderò al meglio i miei averi”.

Eccolo in foto:

3 curiosità su Yuri Pennisi

Nel 2019 ha pubblicato la sua biografia: Ogni momento è quello giusto;

si ispira a Justin Bieber perché entrambi sono arrivati al successo partendo dal nulla;

è molto attivo sui social con centinaia di migliaia di follower.

