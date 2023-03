Giuseppe Curigliano, tra gli ospiti di Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio, è un affermato medico e docente universitario. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia.

Medico oncologo, Giuseppe Curigliano è professore ordinario di Oncologia medica all’Università di Milano e nel corso della sua carriera ha assunto il ruolo di direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Programma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia. Andiamo a scoprire di più sulla sua biografia e sul suo percorso professionale…

Giuseppe Curigliano: la biografia

Giuseppe Curigliano, ospite di Fabio Fazio nel 2023 a Che tempo che fa, è nato in Canada da genitori italiani e si è laureato in Medicina presso l’Università Cattolica di Roma. Si è specializzato alla Columbia University di New York e, dopo aver completato la sua formazione negli Stati Uniti, è tornato in Italia, dove vive, per conseguire il dottorato di Ricerca all’Università di Pisa.

Nel suo curriculum il ruolo di professore ordinario di Oncologia medica all’Università di Milano e quello di direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Programma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO).

Giuseppe Curigliano: la carriera

Il lavoro di Giuseppe Curigliano, si legge nella sua scheda sul sito web dello IEO, è concentrato principalmente sullo sviluppo di nuovi farmaci e approcci terapeutici, con particolare riferimento al trattamento del tumore mammario.

Giuseppe Curigliano ha assunto inoltre l’incarico di condirettore del Programma Nuovi Farmaci edi membro dell’Advisory Board del programma clinico e di ricerca sul Tumore Mammario. Il professore è anche responsabile della pianificazione terapeutica per pazienti affetti da tumori solidi metastatici.

Giuseppe Curigliano: la vita privata

Non si conosce molto della vita privata del professor Giuseppe Curigliano. Sappiamo che è nato in Canada da una famiglia di immigrati italiani e che è sposato, come si legge nel suo curriculum, ma non ci sono ulteriori informazioni sulla sfera strettamente personale né sulla moglie.

Altre 3 cose da sapere su Giuseppe Curigliano

– Ha ricevuto il premio “Umberto Veronesi Memorial Award” a Vienna, riconoscimento al suo ruolo primario “nel progresso della scienza e la cura delle pazienti con tumore del seno”.

– Parla inglese e francese.

– È membro delle principali società nazionali ed internazionali di ricerca sul cancro.

