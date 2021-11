Giuseppe Cionfoli è diventato famoso come l’ex frate approdato a Sanremo come cantante, ma oggi la sua vita è cambiata parecchio. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia…

Frate e cantautore: queste due declinazioni chiave della biografia di Giuseppe Cionfoli, con un passato in vesti religiose e come interprete sul palco di Sanremo. Ex francescano, ha fatto parte dei Cappuccini di Bari e ha poi smesso l’abito per dedicarsi a tutt’altra strada, ma senza perdere la fede. Sposato, padre di tre figli e nonno felice, per un certo periodo della sua vita avrebbe strizzato l’occhio alla politica…

Chi è Giuseppe Cionfoli e dove vive?

Giuseppe Cionfoli è nato a Erchie, in provincia di Brindisi, il 19 ottobre 1952 sotto il segno della Bilancia. È un cantautore ed ex religioso francescano, in passato frate dell’ordine dei Cappuccini. Nel 1981 il debutto nella musica, presentando a Domenica in il brano Nella goccia entra il mare. Vinta la competizione, ha incassato il diritto a un posto al Festival di Sanremo (all’Ariston ha presentato Solo grazie e Shalom).

Con la prima delle due presenze nella kermesse ha raggiunto la Top 10 dei 45 giri e si è classificato al quarto posto al Festival! A Sanremo 1994 ha fatto parte della formazione Squadra Italia con il brano Una vecchia canzone italiana. Oggi vive a Bari insieme alla sua famiglia.

La vita privata di Giuseppe Cionfoli

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Giuseppe Cionfoli, dopo un percorso come frate e la carriera musicale, ha cambiato rotta dedicandosi alla famiglia. Si è sposato, infatti, ed è diventato padre di tre figli, ed è anche un nonno felice! Sui social ha condiviso la sua gioia con i follower, pubblicando alcuni dolcissimi scatti su Instagram…

Chi è la moglie di Giuseppe Cionfoli?

Giuseppe Cionfoli ha sposato la sua amata e inseparabile Loredana, moglie da cui ha avuto i suoi tre figli. Sui social ha raccontato la sua immensa gioia nel diventare nonno, e alla sua dolce metà ha dedicato una splendida foto e un messaggio romantico via Instagram: “Mia amata Lory con te tutto si illumina e io di te più mi innamoro“.

Giuseppe Cionfoli: altre 5 cose da sapere…

– Appassionato di arte, oltre alla musica si dedica alla pittura e alla scultura.

– Nel 2011 ha pubblicato la canzone Dedicato a Sarah Scazzi, dedicata alla vicenda del delitto di Avetrana.

– Nel 2015, riporta La Stampa, si è candidato come consigliere regionale nella lista Puglia nazionale, ma senza successo.

– Ha studiato al Liceo artistico di Lecce e tiene mostre in tutto il mondo.

– Nel 2006 ha partecipato al reality show L’isola dei famosi, edizione condotta da Simona Ventura.