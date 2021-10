Tutto quello che c’è da sapere su Giuliano Calza, lo stilista che ha creato il marchio GCSD che ha vestito Orietta Berti.

Giuliano Calza è il fondatore del marchio GCDS ed è senza dubbio uno degli stilisti più influenti del panorama dell’alta moda italiana. Scopriamo cosa c’è da sapere sul famoso designer e sulla sua carriera nel mondo della moda passando per le celebrità che ha vestito (come Orietta Berti) e per il suo percorso di studi.

Chi è Giuliano Calza: la biografia

Classe 1989, Giuliano Calza è un designer di moda che ha studiato scienze politiche a Napoli e a seguire ha conseguito un Master in Marketing e Comunicazione presso l’Università Bocconi di Milano. Con suo fratello Giordano Calza ha fondato il marchio streetwear GCDS, abbreviazione di Giuliano Calza Design Studio. Da subito il brand è diventato uno dei più apprezzati del fashion system, e alcuni volti di fama interazionale (come Bella Hadid, Dua Lipa e Chiara Ferragni) si sono mostrati con gli abiti firmati dal famoso brand. Nel 2021 ha realizzato i capi con cui Orietta Berti si è presentata al Festival di Sanremo.

Giuliano Calza: la vita privata

Lui stesso ha ammesso di essere fidanzato con Yigit Turhanm capo dei branding projects di Valentino. I due hanno sempre mantenuto la loro vita privata sotto il massimo riserbo e non è chiaro dove lo stilista abiti (anche se è noto che lavori facendo la spola tra Shangai e Milano).

Giuliano Calza: le curiosità

– Durante gli studi universitari ha vinto una borsa di studi che gli ha consentito di trasferirsi a Shangai per qualche anno.

– Prima di creare il suo famoso brand ha aperto ben 5 ristoranti insieme a suo fratello Giordano.

– Sa parlare perfettamente il cinese.

– Ama l’arte e l’alta moda. Uno dei suoi brand preferiti è Alexander McQueen.

– Molti credono che GCDS significhi “God Can not Destroy Streetwear” mentre la sigla è in realtà l’acronimo del suo nome.

– Chiara Ferragni è una sua intima amica.

