Il suo caso è approdato sulle pagine dei giornali e in tv, ma chi è esattamente Giulia Schiff? Vi raccontiamo la sua storia…

Giulia Schiff è nota al grande pubblico per il caso della sua espulsione dall’Aeronautica militare dopo la denuncia di presunti atti di nonnismo ai suoi danni. Pilota con il grande sogno di fare carriera nel settore, nel 2019 ha diffuso il video del suo “battesimo del volo”, una sorta di rito di iniziazione come allieva ufficiale in cui sostiene di aver subito violenze che poi avrebbe denunciato. Scopriamo la sua biografia.

Chi è Giulia Schiff e dove vive?

Originaria di Dolo, Giulia Schiff vive a Mira (in Veneto) ed è nata il 2 gennaio 1999 sotto il segno del Capricorno. Ha frequentato l’ITIS “Marconi” di Padova e la sua storia è diventata un caso di dominio pubblico dopo la denuncia sui presunti atti di nonnismo che avrebbe subito durante durante il suo “battesimo del volo” in Aeronautica militare.

La pilota, all’epoca allieva dell’Accademia di Pozzuoli, sarebbe stata espulsa dopo la denuncia e, per sostenere la sua versione, ha reso pubblico il video di quella sorta di rito di iniziazione a cui sarebbe stata sottoposta a conclusione del percorso di formazione per gli allievi ufficiali.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giuliajschiff/?hl=it

Giulia Schiff ha denunciato di aver ricevuto percosse e di essere stata sbattuta contro l’ala di un velivolo, prima di essere gettata in un fontana. Così ha dipinto il suo caso su Facebook: “Espulsa il 16 novembre 2018 e reintegrata con riserva dal Consiglio di Stato l’11 luglio 2019. Il 5 gennaio 2021 è stato confermato il provvedimento di espulsione dal TAR Lazio. Tornerò al Consiglio di Stato a marzo per riavere il mio meritato posto in AM“.

La vita privata di Giulia Schiff

“Impegnata dal 18 settembre 2018“: si legge questo sul suo status sentimentale condiviso via Facebook, ma non ci sono molti altri riferimenti alla vita privata di Giulia Schiff sui social. Da questa frase emerge che sarebbe fidanzata, ma non c’è altro da raccontare al riguardo. Giulia Schiff è molto legata alla sua famiglia, che l’ha supportata anche nella battaglia intrapresa contro l’espulsione dall’Accademia.

Altre 2 cose da sapere su Giulia Schiff

– Giulia Schiff è mezzofondista presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

– Il suo nome completo è Giulia Jasmine Schiff.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giuliajschiff/?hl=it