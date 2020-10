Figlia della famosa giornalista Bianca Berlinguer, la giovane Giulia Manconi non ama apparire in pubblico. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Il nome di Giulia Manconi non è certo molto conosciuto: sebbene sia la figlia di una delle più famose giornaliste della televisione italiana, questo è il suo unico legame con il mondo dello spettacolo. Al contrario di sua madre, la ragazza sembra avere interessi e aspirazioni che non la portano al centro della scena. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Giulia Manconi, la biografia

Classe 1998, Giulia Manconi è di origini romane e sul suo conto le informazioni sono davvero pochissime. Non conosciamo la sua data di nascita completa, dal momento che questo è un dettaglio che ha deciso di non condividere online. In realtà, non sembra avere grande interesse per i social, quindi non è facile trovare indizi sulla sua vita.

Sappiamo che Giulia è la figlia di Bianca Berlinguer, celebre giornalista e conduttrice televisiva, e Luigi Manconi, politico e sociologo. Ha due fratellastri da parte di padre, Davide e Giacomo, mentre è l’unica figlia della Berlinguer. Proprio quest’ultima, in una delle rare interviste in cui ha parlato della sua famiglia, ha rivelato a Vieni da me: “Mi pento di averne fatto una sola. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo figlio”.

La vita privata di Giulia Manconi

Bianca Berlinguer

Come abbiamo già anticipato, Giulia è una ragazza molto riservata. Non sappiamo se sta ancora studiando oppure se ha già iniziato a lavorare, tuttavia una cosa sembra chiara: non ha velleità di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Un indizio in tal senso arriva ancora una volta da sua madre: “Non gliene importa assolutamente niente” – ha rivelato, facendo riferimento al suo mestiere di giornalista e conduttrice – “Sono più io che le racconto qualcosa, oppure lei mi chiede di cose che legge sul web, più che vedermi in tv”.

A quanto pare, Giulia vive ancora oggi a Roma, mentre non sappiamo se è single oppure fidanzata. Non ha profili social dai quali possiamo scoprire qualche dettaglio in più sul suo conto, sebbene sia stata più volte paparazzata assieme ai suoi genitori e il suo volto sia quindi ormai diventato famoso.