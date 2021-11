Ex marito di Simona Marchini ma anche noto sportivo di successo: vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su Franco Cordova.

I più avvezzi al gossip lo ricorderanno di certo come marito di alcune donne note dello spettacolo, tuttavia, il nome Franco Cordova dirà molto anche ai cultori del mondo dello sport: quest’uomo, infatti, può vantare alle sue spalle una lunga e sfavillante carriera calcistica. Andiamo a scoprire di più sul suo conto:

Franco Cordova: la biografia e la carriera

Franco Cordova è nato a Forlì il 21 giugno del 1944, dunque è del segno del Gemelli. La sua famiglia è di origini napoletane ma non è noto dove risieda attualmente: l’unica cosa certa è che pare si stia godendo una cospicua pensione, guadagnata collezionando un successo dopo l’altro nel panorama del calcio italiano come centrocampista. Cordova, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da ragazzino, quando esordì con la Salernitana in Serie C. Dopodiché, proseguì col Catania in Serie A, dove giocò 10 partite, per poi continuare con l’Inter, dove ha giocato un match.

Nel 1966 giocò col Brescia dove ha portato a casa ben 26 presenze in una sola stagione. Ma la parentesi più significativa della sua carriera è quella con la Roma dal 1967 al 1976, dove giocò per ben 219 volte con 9 gol e diventandone addirittura capitano. Nel 1967 passò alla Lazio per tre stagioni con 85 presenze e 5 gol, chiudendo i battenti con l’Avellino. Inoltre, ha giocato in Nazionale per ben 2 volte.

Franco Cordova: la vita privata

Pur essendo un uomo molto riservato (infatti non ha neanche i profili sui social) si conosce qualcosa in merito alla sua vita sentimentale, che vede dei matrimoni con due volti noti del mondo dello spettacolo. In primis, l’ex calciatore ha sposato Simona Marchini nel 1970 e le nozze sono durante ben 9 anni, non tra numerose difficoltà: la stessa Marchini ha rivelato, infatti, di aver subito in quel periodo ben quattro aborti spontanei. Dopo diversi anni dalla fine del loro matrimonio, Cordova ha sposato Marisa Laurito, con la quale ha divorziato solo tre anni dopo per via di incomprensioni caratteriali.

Franco Cordova: le curiosità