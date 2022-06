È una delle giornaliste famose nel panorama dell’informazione italiana, volto amato di Quarto Grado e non solo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla storia di Francesca Carollo!

Francesca Carollo ha costruito una brillante carriera nel panorama del giornalismo italiano, ma conoscete tutto sulla sua biografia? Vi portiamo a fare un giro tra le pagine della sua storia di donna e professionista dell’informazione, tra pubblico e privato…

Chi è Francesca Carollo e dove vive?

Francesca Carollo è uno dei volti femminili più noti del panorama dell’informazione su scala nazionale, conosciuta anche per il suo ruolo di giornalista all’interno della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e dedicata ai grandi casi della cronaca nera.

È nata il 27 settembre 1977, sotto il segno della Bilancia, a Thiene (Vicenza), ed è iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia, come professionista, dal 2008.

Vive tra Milano, Vicenza “e il mondo”, come ha spiegato lei stessa raccontando di dover viaggiare molto per lavoro. Si occupa di inchieste legate a delitti e scomparse, ma è anche molto attiva nella tutela dei diritti delle donne e nel contrasto alla violenza di genere.

La vita privata di Francesca Carollo

Per quanto riguarda la vita privata, di Francesca Carollo è emerso qualcosa attraverso le colonne dei giornali e via social. Su Instagram, la nota inviata di Quarto Grado ha parlato del suo grande amore per il padre, che ha definito suo “eroe”.

Sul fronte strettamente sentimentale, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la giornalista si sarebbe sposata a Padova, nel 2020, con il compagno di cui ora vi raccontiamo qualcosa di più…

Chi è il marito di Francesca Carollo?

Sempre secondo lo stesso quotidiano, il marito di Francesca Carollo si chiama Paolo Brustio ed è un noto imprenditore, amministratore delegato della Elbi Spa di Limena. Sui social, la giornalista ha condiviso qualche foto di coppia che li mostra felici e sorridenti davanti all’obiettivo…

Altre 4 cose da sapere su Francesca Carollo

– Laureata in Giurisprudenza, si definisce un “avvocato mancato“: “Meglio così, perché amo follemente il mio lavoro“, ha precisato sul suo blog Mediaset “Diario di una giornalista”.

– Non tutti sanno che la moda è il suo primo amore e continua a occuparsene… Infatti, prima dell’approdo a Mediaset, ha mosso i primi passi nella sua professione come giornalista di costume per varie testate…

– Il pubblico la ha vista anche come giornalista a Dritto e Rovescio, sempre su Rete 4.

– Su Instagram condivide aggiornamenti sulla sua carriera, qualche scatto di vita quotidiana ed è seguita da migliaia di follower.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG