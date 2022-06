Sapete chi è Diletta Daolio? Ecco tutto quello che forse vi siete persi sulla dolce metà del calciatore azzurro Manuel Lazzari, protagonista di una romantica proposta…

Diletta Daolio ha rapito il cuore del calciatore di Lazio e Nazionale, Manuel Lazzari, e con lui ha costruito una splendida famiglia coronata dalla nascita di una splendida figlia e dalla magica proposta di matrimonio che ha fatto sognare i fan. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere (e che forse vi siete persi) sulla sua biografia e sulla sua vita privata!

Chi è Diletta Daolio?

Diletta Daolio è la compagna di Manuel Lazzari e, secondo quanto emerso sui social, è originaria di Copparo, in provincia di Ferrara. Il calciatore è innamoratissimo di lei e nel 2022 ha deciso di farle la proposta di matrimonio, con tanto di romantico annuncio via social!

Manuel Lazzari

Da quanto trapelato sul suo conto, si è laureata all’Università degli Studi di Ferrara e avrebbe intrapreso un percorso come receptionist.

La vita privata di Diletta Daolio e dove vive?

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Diletta Daolio ha lasciato la provincia di Ferrara per amore del suo Manuel e oggi vive a Roma, dove il calciatore si è trasferito per via degli impegni sportivi con i colori della Lazio.

Diletta Daolio e Manuel Lazzari: matrimonio e figli

“I said YES“. Così Diletta Daolio, con un romantico scatto social del suo anello di fidanzamento, ha annunciato al popolo di Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno. Manuel Lazzari e Diletta Daolio stanno insieme dal 2014 e dal loro amore è nata Sofia, figlia venuta al mondo il 28 ottobre 2021. I due hanno deciso di diventare marito e moglie dopo 8 anni di inossidabile fidanzamento.

Altre 2 cose da sapere su Diletta Daolio

– In una intervista a La Nuova Ferrara ha descritto così il suo rapporto con il calcio: “Prima di fidanzarmi con lui (Manuel Lazzari, ndr) non ero mai stata in uno stadio“.

– Su Instagram ha condiviso bellissime foto e splendidi ritratti della sua famiglia con il compagno e la loro Sofia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG