Scopriamo chi è Manuel Lazzari, giocatore famoso per il suo ruolo nella Lazio e in Nazionale: ecco quali sono i segreti della sua storia e chi è il grande amore della sua vita…

Calciatore affermato con i colori della Lazio e della Nazionale, Manuel Lazzari è noto anche alle cronache rosa per il suo grande amore. Un sentimento che nel 2022 lo ha portato alla fatidica proposta di matrimonio e che ora scopriamo insieme, tra le righe della sua biografia e della sua vita privata!

Chi è Manuel Lazzari?

Manuel Lazzari è nato in Veneto, precisamente a Valdagno, in provincia di Vicenza, il 29 novembre 1993 sotto il segno del Sagittario. È un calciatore noto per il suo ruolo di centrocampista e difensore della Lazio e della Nazionale italiana (convocato dal ct Roberto Mancini nel 2018), cresciuto tra le giovanili della squadra del suo paese d’origine (A.C. Trissino) e del Vicenza Calcio…

Manuel Lazzari

La vita privata di Manuel Lazzari e dove vive

Manuel Lazzari vive nel Lazio, regione che lo ha visto impegnato in Serie A come calciatore del club omonimo, e sulla sua vita privata sono emerse alcune informazioni. Sappiamo infatti che è innamoratissimo della sua compagna e nel giugno 2022 è arrivata la sua romanticissima proposta di matrimonio…

Chi è la fidanzata di Manuel Lazzari?

La fidanzata di Manuel Lazzari si chiama Diletta Daolio e nel 2022 il calciatore azzurro le ha proposto di sposarlo. Una romantica scena ha accompagnato il dolcissimo momento, impresso tra le cronache rosa vip dell’estate 2022 attraverso un post social della stessa compagna del giocatore. La coppia ha avuto una figlia, Sofia, nata nell’ottobre 2021.

Manuel Lazzari e Diletta Daolio hanno deciso di convolare a nozze dopo 8 anni di fidanzamento. La loro storia d’amore sarebbe iniziata nel 2014, e da allora non si sono più lasciati. Le immagini del meraviglioso anello sono state pubblicate sui rispettivi Instagram da entrambi poco dopo la proposta di matrimonio.

Manuel Lazzari, stipendio e altre 2 cose che (forse) non sai

– Lo stipendio del calciatore, aggiornato al 2021 secondo quanto riportato da Virgilio Sport, si sarebbe attestato intorno al milione e mezzo di euro all’anno…

– Ha diversi tatuaggi, alcuni visibili sulla mano.

– Su Instagram è seguito da decine di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2022 - DG