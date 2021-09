Francesca Alotta, famosa cantante italiana, nel 1992 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi.

Era il 1992 e una giovanissima Francesca Alotta, al fianco di Aleandro Baldi trionfava sul palco del Festival di Sanremo con una delle sue canzoni più celebri: Non amarmi. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha intonato il ritornello di questa nota canzone, ma che fine ha fatto la cantante palermitana? La rivedremo presto in un famoso programma di Rai 1. Scopriamo di più su di lei!

Chi è Francesca Alotta, la biografia

Classe 1968, Francesca Alotta è nata a Palermo, in Sicilia, il 1° gennaio sotto il segno del Capricorno. La passione per il mondo della musica, Francesca, l’ha ereditata in famiglia, precisamente da papà Filippo, anche lui cantante di professione.

Fonte foto: https://www.instagram.com/francescaalottaofficial/

Durante gli anni dell’infanzia e adolescenza, inoltre, la Alotta matura la consapevolezza di voler lavorare nel mondo della musica. Prima di intraprendere la carriera da solista ha lavorato, però, tanto come corista affiancando anche cantanti famosi come Mietta e lavorando in alcune trasmissioni di successo come Domenica In.

Gli anni ’90 hanno rappresentato, per Francesca, un vero e proprio successo dal momento che con tre album all’attivo si è fatta conoscere in tutto il mondo. Le sue canzoni, infatti, sono apprezzatissime non solo in Italia ma anche a Cuba e in Giappone.

Dopo diversi anni di silenzio, decide di partecipare al talent Music Farm nel 2004, condotto da Amadeus. Nel 2018 poi è il turno di partecipare a Ora o mai più, su Rai 1, e tre anni dopo si mette ancora in gioco con Tale e Quale Show, condotto sempre da Carlo Conti.

La vita privata di Francesca Alotta

Una vita amorosa molto travagliata quella di Francesca, che non ha mai amato puntare i riflettori su questa vicenda. La Alotta ha deciso, però, nel febbraio 2020 di raccontarsi nel programma di Caterina Balivo, Vieni da me.

In quell’occasione ha ammesso di aver perso un bambino, anni fa, avuto da un uomo di cui si era innamorata, perdutamente, salvo poi scoprire che avesse un’altra famiglia. Un dolore, quello della perdita di un figlio, che la Alotta non è mai riuscita a superare completamente.

Sui social, in particolar modo su Instagram, Francesca Alotta è attivissima e cerca di condividere le sue giornate con i followers che la seguono. Da come si vede sui social, pare viva a Roma. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

4 curiosità su Francesca Alotta

-Ha collaborato con Demo Morselli, Federico Salvatore e Loredana Bertè.

-Ha tre cani “trovatelli, che posta in maniera affettuosa sui social. Ha anche un gatto di nome Tigre.

-Ama lo sport.

-Le piace viaggiare e esplorare posti sempre nuovi.

