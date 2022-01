Sapete chi è Filomena Campus? Moglie del noto giornalista Rai Marco Varvello, ha una storia brillante nel mondo della musica e in particolare nella galassia del jazz. Scopriamo di più…

Jazzista da anni a Londra, volto di grandi progetti musicali che la portano a calcare i più importanti palcoscenici del settore, Filomena Campus è una delle artiste che il mondo ci invidia e il suo sogno, tradotto in una realtà di successo, affonda le radici nella sua Sardegna. Partiamo alla scoperta della sua biografia e della vita privata!

Chi è Filomena Campus e dove vive?

Filomena Campus è un’artista straordinaria nella cui carriera si intrecciano diverse sfumature. Famosa cantante jazz, regista teatrale e studiosa del femminismo nel settore dello spettacolo, vive a Londra dal 2001 insieme al marito, il noto corrispondente Rai Marco Varvello.

Filomena Campus è sarda, è una affermata compositrice, oltre che docente, e ha fondato la compagnia Theatralia portando i suoi spettacoli e progetti sui più importanti palcoscenici del mondo. Il progetto è nato nel 2003 e ha visto fiorire un collettivo internazionale di artisti in cui si mescolano letteratura, teatro e musica dal vivo.

Nel corso della sua intensa carriera artistica, Filomena Campus ha collaborato con musicisti del calibro di Paolo Fresu, Antonello Salis, Evan Parker, Gavino Murgia, Orphy Robinson, Jean Toussaint, Byron Wallen, Jackie Walduck, Rowland Sutherland, Cleveland Watkiss. Risale al 2009 l’alba del suo Filomena Campus Quartet, formazione con Steve Lodder al piano, Dudley Phillips al contrabbasso e Rod Youngs alla batteria…

La vita privata di Filomena Campus

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Filomena Campus. Sappiamo che si è trasferita a Londra dalla Sardegna nel 2001 e vive nella stessa città insieme al marito, il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello. La coppia è molto riservata e non ci sono dettagli sulla loro storia d’amore.

Filomena Campus e Marco Varvello

Filomena Campus ha sposato Marco Varvello e suo marito è un famoso giornalista Rai. Classe 1959, Varvello è infatti corrispondente e responsabile dell’ufficio per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi dal Regno Unito, con una carriera importante nel mondo dell’informazione.

Altre 4 cose da sapere su Filomena Campus

– Ha vinto diversi premi tra cui il Premio Maria Carta (2009) e il Premio Navicella (2015).

– Amica di Franca Rame, le ha dedicato un importante progetto jazz-teatrale, “To Be Franca”, che ha incassato un notevole successo. Ha anche vinto un dottorato di ricerca a Londra per ricordare la straordinaria opera dell’attrice e il suo progetto “Liberate Rame!”, si legge nella nota diffusa dalla Fondazione Fo Rame, ha l’obiettivo di “restituire a Franca Rame la sua importanza come autrice, regista e protagonista della cultura Italiana a prescindere dal lavoro di cooperazione fatto con il suo compagno di vita Dario Fo“.

– Tiene masterclass e insegna recitazione, ha anche un percorso come visiting lecturer e regista teatrale freelance in università britanniche come la Royal Central School of Speech and Drama.

– Su Facebook c’è una pagina sul suo quartetto jazz.

