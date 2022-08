A capo del popolo belga dal 2013, Re Filippo del Belgio si è distinto per aver eliminato la primogenitura assoluta: ecco chi è il sovrano.

Figlio primogenito di re Alberto II, è salito al trono il 21 luglio 2013 e si è distinto nel corso della sua carriera da regnante per aver abolito la legge salica – che prevedeva una pena in denaro o corporale in caso di uomini liberi o meno – e per aver introdotto la primogenitura assoluta – condizione del primo figlio nato di un individuo, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina.

La biografia di Re Filippo del Belgio

Nato a Laeken il 15 aprile del 1960 sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Filippo del Belgio è figlio di re Alberto II e Paola Ruffo di Calabria.

Dopo aver ricevuto l’educazione primaria presso il Collège Saint-Michel d’Etterbeek, ha frequentato l’accademia reale militare belga nel 118° Promotion Toutes Armes e nel settembre del 1980 è stato nominato sottotenente.

Ha continuato a formarsi presso il Trinity College a Oxford e si è laureato nel 1985 alla Stanford University in California con un Master of Arts in scienze politiche.

La carriera di Re Filippo del Belgio

Filippo del Belgio è diventato re in seguito all’abdicazione del padre, Alberto II, che ha lasciato il trono per motivi di salute.

Il 21 luglio del 2013 Filippo ha prestato giuramento e ha avuto un ruolo importante dopo le elezioni parlamentari del 2014 spingendo per la formazione di un governo di coalizione.

Prima di salire al trono, nel 1989, è stato promosso a colonnello e nel 2001 è stato nominato al grado di maggior generale nella componente terrestre e nella componente aerea e al grado di retroammiraglio nella componente marittima.

La vita privata di Re Filippo del Belgio

Il 4 dicembre del 1999 Filippo del Belgio è convolato a nozze con la contessa Mathilde d’Udekem d’Acoz: è stato celebrato prima il rito civile presso il municipio di Bruxelles e poi il rito religioso nella Concattedrale di San Michele e Santa Gudula.

La coppia ha avuto quattro figli: la maggiore, Elisabetta, è la prossima in linea di successione grazie all’abolizione della primogenitura assoluta; Gabriele ed Emanuele, principi del Belgio, e Eleonora, principessa del Belgio.

Chi è la moglie di Re Filippo del Belgio, Mathilde d’Udekem d’Acoz

Contessa di ascendenza nobile belga e polacca, grazie alle nozze con il Re Filippo del Belgio ha elevato la famiglia d’Udekem d’Acoz dal rango baronale a quello comitale.

Nata a Uccle il 20 gennaio del 1973, ha studiato logopedia presso l’Institut Libre Marie Haps di Bruxelles e ha ottenuto il diploma in psicologia all’Université catholique de Louvain.

Dove vive Re Filippo del Belgio

La famiglia reale belga non vive a Bruxelles, ma nel castello reale di Laeken, immerso nel verde e caratterizzato da uno stile classico che si fa agli stilemi ed alle linee dello stile Luigi XVI.

3 curiosità su Re Filippo del Belgio

– Ha ottenuto le ali da pilota di caccia, il certificato da paracadutista e un comando

– Nel 2020 ha chiesto scusa per gli atti di violenza a crudeltà commessi nello Stato Liberale del Congo durante il dominio coloniale belga

– L’annuncio del fidanzamento con Mathilde d’Udekem d’Acoz destò scalpore poiché, prima di lei, non si era mai mostrato in compagnia di una donna

