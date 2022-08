Alla scoperta di Sebino Nela: biografia, vita privata e curiosità sull’ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli.

Di vittorie e di sconfitte, da ex calciatore, ne ha vissute davvero tante. Scudetto, finale di coppa dei campioni ma anche mondiali e olimpiadi eppure, la sua battaglia più lunga e dolorosa pare sia arrivata lontana dai campi. Lui è Sebastiano per tutti “Sebino” Nela ed è stato un calciatore assai noto negli anni’ 80. Ha giocato nel Genoa, Roma e Napoli ed ha pubblicamente raccontato di aver sconfitto un tumore al colon. Proviamo allora a conoscerlo meglio raccontandovi questo e molto altro ancora su di lui.

Chi è Sebastiano Nela

Sebastiano Nela è nato a Rapallo il 13 marzo del 1961 sotto il segno zodiacale dei Pesci. E’ nato in Liguria anche se i suoi genitori hanno origini sarde ed ha esordito come calciatore in serie B con il Genoa disputando 3 stagioni. Successivamente è stato acquistato dalla Roma e proprio con la maglia giallorossa ha debuttato a soli 20 anni in Serie A il 13 settembre del 1981.

Sebastiano Nela, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’ex calciatore di Serie A è noto che sia stato sposato due volte. Il suo primo matrimonio è terminato mentre dalle sue seconde nozze con la moglie Rita, sono nate anche le figlie Virginia e Ludovica.

Sebastiano Nela, 6 curiosità

-In campo i tifosi lo chiamavano Hulk.

-Ha collaborato come commentatore per vari canali nazionali e satellitari oltre a lavorare per Mediaset Premium.

-Nel 2021 è opinionista a Notti Europee su Rai 1 e La Domenica Sportiva su Rai 2.

-Nel 2021 ha scritto insieme al giornalista Giancarlo Dotto, una sua autobiografia dal titolo “Il vento in faccia”.

-Sembra che l’ex calciatore di Serie A non sia particolarmente avvezzo al mondo dei social e che non possieda alcun account su Instagram.

-Una delle sue canzoni preferite è Correndo correndo di Antonello Venditti

