Del movimento dei nuovi trapper milanesi reclama spazio Fettuccine, uno che ha lasciato il segno già alla sua prima apparizione televisiva.

La scena trap ha un nuovo esponente, Federico, in arte Fettuccine. Fin dall’esordio televisivo, il giovane cantante è stato in grado di sconvolgere il pubblico e gli addetti ai lavori. Da una parte c’è chi ne apprezza lo stile originale, addirittura avanguardista, proposto sotto forma di musica e chi, invece, lo fatica ad accettare come un vero e proprio artista. Qualunque sia l’opinione personale in merito, non è passato inosservato, tanto che, soprattutto le ultime generazioni di ascoltatori (e telespettatori) desiderano saperne di più a proposito. Andiamo, perciò, a vedere chi è e cosa ha fatto finora per mettersi in luce.

Fettuccine: la biografia

Federico (non è noto il suo vero cognome) nasce il 2 aprile 1997 a Milano. Nel capoluogo lombardo cresce e inizia a nutrire interesse per la musica. Tutto comincia da quando compie 13 anni e gioca a calcetto con gli amici. Si dilettano a fare freestyle nello spogliatoio dopo le partite. Un anno più tardi inizia il liceo, frequenta il liceo classico Parini e anche lì, fuori dall’istituto, la massima forma d’espressione non cambia. Il freestyle gli consente di far parte di un gruppo e ciò lo fortifica.

Avvia la carriera, rilasciando nel 2018 canzoni quali Parla come mangi, X e Kushini pt. 1 saga, con il vlog pubblicato su YouTube da Circostanza, rampante realtà meneghina. Lungo la stagione 2019/2020 sforna il suo primo ep, intitolato Parla come mangi, intriso di italianità e di polpette al sugo di stile.

Inoltre, collabora a vari pezzi, tra cui Sesso e Ormone del duo di rapper e produttori Sneccio & Sexymoneyg, 20100 cap di J. Levis, dall’album Stile libero, due tracce (Kushini pt. 2 e See us shine posse) del disco Trome di Metronome e due ulteriori collaborazioni assieme ai Benedetto, gruppo avente sede a Sesto San Giovanni. Supera la prima audizione della quindicesima edizione di X Factor esibendosi sulle note del brano Sunny, che gli vale l’accesso al Bootcamp, con l’approvazione di Emma, Hell Raton e Mika.

Fettuccine: la vita privata

Residente a Milano in zona Porta Venezia, ha un profilo su Instagram. Attualmente single, è sconosciuto il patrimonio, personale e familiare.

3 curiosità su Fettuccine

– Assimila velocemente gli accenti.

– È stato concepito nelle Marche.

– Spera che Sunny sia una medicina per le persone alle prese con un momento difficile.