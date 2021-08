La storia di Federico Morlacchi è piena di successi e soddisfazioni dal punto di vista sportivo. La sua malattia non gli ha mai impedito di seguire la sua passione.

Federico Morlacchi è un campione italiano di nuoto: infatti ha partecipato a ben 2 Paralimpiadi, con la terza a Tokyo 2020, e vinto ben 7 medaglie in diverse specialità. Non contiamo neanche i successi ai campionati europei e mondiali, per il quale ha sempre realizzato delle performance di livello mondiale. La sua storia è iniziata con la passione per il nuoto fin da bambino, e continua ancora oggi anche se una malattia, la ipoplasia congenita al femore sinistro, gli ha messo i bastoni tra le ruote. Ma non si è mai dato per vinto e ha continuato a fare quello che lo appassiona: il nuoto. Scopriamo tutti i suoi segreti.

Chi è Federico Morlacchi, la biografia

Federico Morlacchi è nato l’11 novembre del 1993, sotto il segno dello Scorpione, a Luino, in provincia di Varese. È affetto, come già detto, da ipoplasia congenita al femore sinistro, ma questo non l’ha mai fermato e fin da bambino ha una grande passione nello stare in acqua e nuotare.

Nel 2003 decide di praticare il nuoto a livello agonistico, e dopo tanto lavoro riesce anche a prendere parte ai campionati europei IPC a Reykjavik nel 2009, vincendo anche due bronzi. Negli anni successivi il suo talento sboccia sempre di più e con le sue bracciate riesce a vincere medaglie su medaglie. Le sue categorie di riferimento sono la S9, la SM9 e la SB8, e dà il massimo nei 100, 200 e 400 metri.

Alla Paralimpiade di Londra 2012 ha portato a casa 3 bronzi, mentre a Rio nel 2016 è riuscito anche a vincere un oro nei 200 metri misti e alte tre medaglie d’argento. Per Tokyo 2020 è stato scelto, insieme a Bebe Vio, come portabandiera della delegazione italiana.

La vita privata di Federico Morlacchi

Sulla vita privata di Federico Morlacchi non abbiamo informazioni certe. Guardando sul so profilo Instagram notiamo che spesso è in compagnia di una ragazza, che si chiama Francesca Gennu, che sembra si la sua ragazza. Curiosando ancora sui social vediamo che il profilo Instagram di Francesca è privato, quindi non si riescono a carpire altre informazioni su di lei.

3 curiosità su di lui

-Non si hanno informazioni sui suoi guadagni, e pare che viva ancora in Lombardia.

-Gli piace molto viaggiare, e insieme alla sua ragazza lo vediamo in molte città, italiane e straniere.

-È anche laureato: ha un diploma di osteopatia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/federicomorlacchi/?hl=it