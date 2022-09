Siciliano doc, Fabio Potenzano è uno degli chef più visti nelle trasmissioni Rai: scopriamo qualcosa in più su di lui.

Una lunga gavetta e tanta passione per la cucina hanno portato Fabio Potenzano a diventare uno degli chef più acclamati del Bel Paese. Siciliano doc, ha aperto un ristorante pizzeria a Bagheria, ma non ha lesinato le apparizioni televisive: è stato, infatti, prima nel cast di Detto Fatto con Caterina Balivo e poi in quello di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

La biografia e la carriera di Fabio Potenzano

Diplomato presso l’Istituto di Erice Casa Santa di Trapani, Fabio Potenzano ha iniziato a conoscere le regole della cucina lavorando per ristoranti ed hotel di tutto il Paese: da Bolzano a Cortina D’Ampezzo passando per la Costa Smeralda e il Veneto.

Si è formato affiancando grandi chef e maestri pasticceri come Stefano Baiocco, Chicco Cerea, Piergiorgio Giorilli, Stefano Laghi, Iginio Massari e Leonardo Di Carlo.

Ha partecipato a competizioni gastronomiche in Italia e all’estero vincendo numerose ed importanti medaglie, e dal dal 2014 fa parte della Nazionale Italiana Cuochi.

Tra i vari impegni, inoltre, si dedica alla formazione dei futuri cuochi dell’Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, ha aperto un suo ristorante a Bagheria e lavora in tv. Il suo primo ingaggio è stato con Detto Fatto, cui poi è seguita la chiamata di Rai 1 per È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

La vita privata di Fabio Potenzano

Della vita privata dello chef siciliano si sa poco o nulla. Nelle varie interviste rilasciate, ha sempre preferito concentrarsi sulla sua professione e sulla passione per la cucina, tralasciando qualunque tipo di informazione relativa la sfera sentimentale.

3 curiosità su Fabio Potenzano

– La sua cucina fonde tradizione e innovazione

– Durante il periodo della pandemia è rimasto in contatto con i suoi studenti in Dad

– Non ha un profilo Instagram

