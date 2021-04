Conosciamo da vicino chi è la ragazza del Nord, Emily De Nando, fra i protagonisti della trasmissione tv, “Avanti un altro”.

Giovanissima, lunghi capelli biondi ed un fisico statuario, lei è Emily De Nando divenuta nota soprattutto per essere “La ragazza del Nord” nel programma tv di successo condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro! In realtà prima del suo ingresso sul piccolo schermo Emily poteva già vantare una lunga esperienza nel campo della moda ma conosciamo da vicino chi è questa modella italiana: quanti anni ha Emily De Nando, quali sono le sue origini e cosa fa nella vita privata?

Emily De Nando, biografia e carriera

Classe 1996 e originaria di Trento, Emily De Nando ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda lavorando prima come indossatrice e poi come fotomodella.

Dopo il diploma ha avviato gli studi di Giurisprudenza all’Università di Trento e nel 2021, in coppia con Carmela Generali, si fa notare dal pubblico nel duo Nord e Sud. Entrambe le ragazze rappresentano infatti un bonus che viene concesso ai concorrenti di Avanti un altro i quali dovranno poi rispondere alle loro domande basate sulle tradizioni delle regioni italiane.

Emily De Nando, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Emily De Nando al momento non si hanno informazioni certe anche se la modella sembrerebbe essere single. Emily è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove vanta un vasto seguito e migliaia di like alle sue foto ma al momento di un ipotetico fidanzato non vi è traccia in rete.

Emily De Nando, 4 curiosità

-E’ una super tifosa della Juventus.

-Ha confessato che il suo calciatore preferito è Cristiano Ronaldo.

-Ha rappresentato il Trentino Alto Adige per la finale di Miss Mondo Italia nel 2018.

-Uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di partecipare ad una missione umanitaria in Africa.

Fonte foto: https://www.instagram.com/emilydenando/