Ecco chi è Emerson Palmieri, il terzino brasiliano che gioca nella nazionale italiana: dalla biografia alla vita privata, tutto su di lui.

Nome esotico tipico del Brasile, Emerson, ma con il cognome che lascia intendere le sue origini italiane, Palmieri. E’ il terzino sinistro della nazionale italiana dal 2018, da quando ha ottenuto il passaporto grazie al nonno materno, Alfonso Palmieri originario di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Emerson Palmieri: la biografia

Emerson Palmieri dos Santos, è questo il suo nome completo, è nato a Santos, in Brasile, il 3 agosto del 1994 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Leone). Ha sempre avuto la passione per il calcio e fin da piccolo ha mostrato di possedere buone doti tecniche.

Emerson Palmieri

Emerson Palmieri è cresciuto calcisticamente nel Santos, la squadra della sua città che è stata soprattutto la squadra dove ha giocato Pelè, e nel 2011 ha esordito in Prima squadra. Nel 2014 è arrivato in Italia grazie al Palermo, dopo una stagione (pur con poche presenze in Sicilia) si è trasferito alla Roma dove nella stagione 2016/2017 ha giocato con continuità mettendosi in mostra.

Nel gennaio del 2018 è stato acquistato dal Chelsea: pur non essendo un titolatissimo del club inglese, da quel momento è diventato un pilastro della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini.

Emerson Palmieri, dove vive?

Dal gennaio del 2018, ovvero da quando è stato acquistato dal Chelsea, Emerson Palmieri abita a Londra, la città dove ha sede la squadra in cui gioca.

Emerson Palmieri: la vita privata

Emerson Palmieri è fidanzato con Isadora Nascimento (non si hanno molte informazioni sulla ragazza). I due si sono conosciuti da giovanissimi, quando ancora il calciatore giocava in Brasile nel Santos e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2018 il calciatore è diventato papà di un bambino.

Emerson Palmieri, quanto guadagna?

Emerson Palmieri al Chelsea guadagna circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.

3 curiosità su Emerson Palmieri

– Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 700.000 follower.

– Ha un fratello più grande di nome Giovanni, anche lui calciatore.

– Ha diversi tatuaggi nelle due braccia.