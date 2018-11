Il profilo di Elvis Nudo è salito alla ribalta del gossip dopo l’ingresso di suo padre nella rosa dei concorrenti del GF Vip 3. Scopriamo chi è e cosa si nasconde nella sua vita privata!

Con un papà famoso come Walter Nudo, era proprio difficile non finire nel mirino dei media, erede di una notorietà che, però, ha sempre scalciato per farsi da sé. Infatti, Elvis Nudo è del tutto determinato a percorrere la sua strada senza brillare ‘di luce riflessa’. Di lui scoprirete un profilo inedito e accattivante tra le righe che stiamo per proporvi, con un focus sulla sua biografia e…

Chi è Elvis Nudo?

Nato nel 1996, Elvis Nudo ha un nome che è già tutto un programma e che potrebbe avere un legame con la passione di Walter Nudo per Elvis Presley. Primogenito del conduttore, ha un fratello nato nel 1999, Martin Carlos Nudo, e la loro mamma è la ballerina Tatiana Tassara.

Da lei, Elvis Nudo ha ereditato l’amore per il ballo, finendo per diventare una delle stelle di maggior successo nella danza classica su scala nazionale! Ballerino professionista di danza classica, infatti, è stato inserito nel corpo di ballo del Teatro alla Scala, e le sue esibizioni incassano consensi senza soluzione di continuità…

Elvis Nudo: vita privata

A scorrere tra le immagini postate da Elvis Nudo sul suo profilo Instagram, è intuibile il rapporto che ha con la natura e il mare. Spunta, su tutte, qualche foto in compagnia di una bellissima ragazza, che sappiamo essere la sua fidanzata. Il suo nome? Vanessa Vestita, e come Elvis fa parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano…

Elvis Nudo: curiosità

Il padre,Walter Nudo, si è sempre detto orgoglioso del percorso artistico intrapreso dal figlio, ma una curiosità riguarda il fatto che anche il secondogenito del conduttore, Martin Carlos, ha seguito le orme del fratello maggiore come ballerino…

Per seguire il suo sogno nella danza classica, Elvis ha deciso di partire alla volta di San Pietroburgo, stella luminosa suol palcoscenico del Mikhailovsky Theatre.

Il suo secondo nome è Frank, ma non ha un preciso riferimento. Semplicemente piaceva a mamma e papà…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elvisnudo/?hl=it