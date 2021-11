Con Divinity Maurizio Borgato è approdato a Drag Race Italia 2021: scopriamo cosa c’è da sapere sulla drag queen e sul suo ideatore.

Dietro a Divinity di Drag Race Italia si cela in realtà il volto di Maurizio Borgato: scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera come drag queen e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità riguardanti la sua storia e il suo successo nel mondo drag.

Chi è Maurizio Borgato: la carriera

Nato il 24 maggio 1994 (sotto il segno zodiacale dei Gemelli) a Napoli, Maurizio Borgato è “l’altra metà” di Divinity, la drag queen approdata a Drag Race Italia 2021. Il personaggio Divinity è nato nel 2016 dopo che per gioco Borgato ha deciso di partecipare a un concorso di drag queen e, a seguire, ha iniziato a lavorare e ad esibirsi in alcuni locali della sua città. Da sempre la sua grande passione sono la danza e il make-up e su Instagram non perde occasione per mostrare ai fan le foto di alcune delle sue straordinarie “trasformazioni”. Nel 2019 ha vinto il concorso di Miss Drag Queen Campania.

Divinity: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Maurizio Borgato/Divinity, che sui social non ama condividere con i fan questo aspetto della sua vita personale ed è piuttosto riservato.

Divinity: le curiosità sulla drag queen

– Una delle sue maggiori fonti d’ispirazione è lo stilista francese Thierry Mugler e da sempre coltiva il suo amore per gli abiti alla moda e il make up appariscente.

– I suoi principali idoli musicali sono Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Ariana Grande e Jennifer Lopez.

– Indossa spesso un anello con il simbolo dell’infinito.

– Ha numerosi tatuaggi.

– Ha un legame speciale con sua madre a cui non ha mancato di dedicare alcuni messaggi affettuosi tramite social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/divinity_dragqueen_/?hl=it